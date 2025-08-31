Nico González está a un paso del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sigue apurando sus opciones en el mercado de traspasos hasta la fecha límite. El futbolista que podría cerrar la plantilla de Diego Pablo Simeone para esta temporada es Nico González, extremo de la Juventus que está a un paso de convertirse en rojiblanco. Y es que, con el acuerdo entre clubes cerrado, solo falta el aprobado de LaLiga para que el técnico argentino sume una pieza más a su banda derecha. Según Fabrizio Romano, González llegaría cedido con opción de compra que se podría convertir en obligatoria en caso de cumplirse una serie de requisitos.

Competencia para Giuliano

Tras el mal inicio de liga del conjunto colchonero, la llegada del argentino supondrá el aumento de competencia en las posiciones que puede ocupar el ex de la Fiorentina. En principio, y pensando en los efectivos con los que cuenta Simeone en cada demarcación, es lógico pensar que González llega para luchar por el sitio de Giuliano Simeone, tirado a banda derecha.

En el otro lado del campo, los nuevos fichajes se han adueñado del costado izquierdo. Con la lesión de Álex Baena por problemas musculares, es Thiago Almada el que está ocupando esa posición, aunque cuando el de Roquetas de Mar estuvo disponible, ambos fueron titulares. De hacerse oficial la incorporación del futbolista de la Juventus, Nico se convertiría en el sexto argentino de la plantilla.

Nico González / ACF Fiorentina

Su rendimiento en Italia

Después de una muy buena temporada con la Fiorentina en la que marcó hasta 12 goles en Serie A, la 'Vecchia Signora' firmaba al internacional argentino en 2024, mediante una cesión con obligación de compra. En total, los juventinos pagaron algo más de 35 millones de euros por un Nico que no ha terminado de encontrar su sitio. Con 26 partidos en liga, 23 de ellos como titular, el extremo derecho anotó 3 goles y repartió 2 asistencias en la pasada liga italiana, cifras muy por debajo de las que venía registrando como jugador 'viola'.