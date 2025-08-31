Peter Federico pone rumbo al Real Valladolid

Peter Federico jugará la próxima temporada en el Real Valladolid. El extremo hispano-dominicano llega cedido desde el Getafe en busca de minutos y continuidad en un proyecto ambicioso que apunta al ascenso a LaLiga EA Sports.

Peter Federico ante el Real Madrid. / JM López

Cesión simple

La operación se ha cerrado como una cesión simple hasta junio de 2026, sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al Getafe una vez finalizada la campaña. El club madrileño mantiene la confianza en el desarrollo del futbolista y ve con buenos ojos su paso por Pucela como una oportunidad para seguir creciendo.

Peter Federico, de 23 años, firmó con el Getafe en julio del año pasado procedente del Real Madrid Castilla. Aunque ha llegado a disputar minutos en Primera con el conjunto azulón, no logró asentarse como titular y ahora buscará más protagonismo en Segunda División.

Peter Federico - Getafe.png / X

Refuerzo ofensivo

El técnico del Valladolid, Guillermo Almada, había solicitado refuerzos para el frente de ataque, y Peter Federico encaja como un perfil veloz, desequilibrante y con capacidad de desborde en banda. Su llegada aporta profundidad a una plantilla que busca volver a la élite del fútbol español.

Peter Federico, de azulón / X

Movimiento de futuro

Para el Getafe, la cesión supone una forma de asegurar minutos de calidad para un jugador con proyección, mientras que para el Real Valladolid se trata de una incorporación con margen de mejora que puede marcar diferencias en Segunda.