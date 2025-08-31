Peter Federico pone rumbo al Real Valladolid
El joven extremo se incorpora al club blanquivioleta en calidad de cedido por una temporada
Peter Federico jugará la próxima temporada en el Real Valladolid. El extremo hispano-dominicano llega cedido desde el Getafe en busca de minutos y continuidad en un proyecto ambicioso que apunta al ascenso a LaLiga EA Sports.
Cesión simple
La operación se ha cerrado como una cesión simple hasta junio de 2026, sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al Getafe una vez finalizada la campaña. El club madrileño mantiene la confianza en el desarrollo del futbolista y ve con buenos ojos su paso por Pucela como una oportunidad para seguir creciendo.
Peter Federico, de 23 años, firmó con el Getafe en julio del año pasado procedente del Real Madrid Castilla. Aunque ha llegado a disputar minutos en Primera con el conjunto azulón, no logró asentarse como titular y ahora buscará más protagonismo en Segunda División.
Refuerzo ofensivo
El técnico del Valladolid, Guillermo Almada, había solicitado refuerzos para el frente de ataque, y Peter Federico encaja como un perfil veloz, desequilibrante y con capacidad de desborde en banda. Su llegada aporta profundidad a una plantilla que busca volver a la élite del fútbol español.
Movimiento de futuro
Para el Getafe, la cesión supone una forma de asegurar minutos de calidad para un jugador con proyección, mientras que para el Real Valladolid se trata de una incorporación con margen de mejora que puede marcar diferencias en Segunda.
