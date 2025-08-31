La Atalanta quiere cerrar la llegada de Yunus Musah

Durante todo el verano, los distintos rumores que han salido en torno a Yunus Musah auguraban que su futuro estaba lejos de Milán. Después de que el interés del campeón de la Serie A, el Napoli, se disipara y las negociaciones se enfriaran, la Atalanta se erigió como el club más cercano a acometer su fichaje. Ahora, el periodista Matteo Moretto da por cerrada la llegada del ex del Valencia CF a Bérgamo en una operación que se llevará a cabo en forma de cesión con opción de compra. Además, asegura que el estadounidense renovará su contrato con el AC Milan antes de salir.

El deseo de 'La Dea'

En cuanto a las cifras del movimiento, la suma entre el precio a pagar por la cesión y el coste de la opción de compra es de un poco menos de 30 millones de euros. De esta forma, el nuevo entrenador de 'La Dea' tendrá en su plantilla al centrocampista que llevaba pidiendo desde su llegada, y con la lesión de uno de sus futbolistas más importantes en la medular como es Éderson, Musah puede tener mucho protagonismo en el equipo en este inicio de temporada. En clave Valencia CF, el conjunto 'che' recibiría una cantidad correspondiente a los derechos de formación del futbolista si se termina ejecutando el pago de la opción de compra.

Con la posibilidad de hacerse con el futbolista a préstamo, la Atalanta consigue al jugador que deseaba en una operación que les beneficia más que el traspaso permanente por los 25 millones que estaban dispuestos a ofrecer. Y es que, si el rendimiento no es el esperado, el internacional con Estados Unidos volverá a San Siro sin haber hecho una inversión muy grande. Además, Yunus sale en busca de minutos a un equipo importante de la Serie A.

Yunus Musah durante un partido con el Valencia CF en Mestalla esta temporada / JM Lopez

Su rendimiento en Valencia

Fueron cuatro las campañas que el centrocampista fue jugador del primer equipo. Su mejor versión llegó después de su peor momento como valencianista, cuando falló el penalti decisivo en la final de la Copa. Y es que, en el inicio de la 2022/23, el americano dio un paso al frente en el equipo que le permitió mejorar su 'status'. En total, el ahora jugador del AC Milan acumuló 108 partidos con la camiseta del equipo 'che', en los que logró marcar 5 goles y repartir 3 asistencias.