La Juventus reforzará su ataque con Edon Zhegrova

La Juventus de Turín quiere reforzar su plantilla y va a seguir intentándolo hasta el último día de mercado. Para ello, la dirección deportiva del club lleva semanas negociando el fichaje de un jugador de banda derecha que le dé más variantes a su entrenador, Igor Tudor. Ahora, según informa Fabrizio Romano, el traspaso de Edon Zhegrova desde el LOSC Lille está cerrado, y el kosovar será futbolista juventino en los próximos días. El desembolso que harán los italianos es de algo más de 20 millones entre fijos y bonus.

El jugador, nacido en Alemania pero nacionalizado por Kosovo, lleva cuatro temporadas en el conjunto francés. Durante su estancia, el atacante de 26 años ha acumulado hasta 107 encuentros con la camiseta del Lille, anotando 26 goles y repartiendo 18 pases de gol en sus apariciones. Zhegrova destaca por su habilidad en el uno contra uno, característica que le permite eliminar rivales a través del regate.

Entra uno, sale otro

Con este fichaje, todo apunta que la intención de la Juventus siempre fue una. Primero, deshacerse de un futbolista que no ha terminado de encontrar su sitio en el equipo como es Nico González, quien está a un paso de poner rumbo al Atlético de Madrid. Segundo, incorporar a Zhegrova para competir por un puesto en el extremo derecho con Francisco Conceição, que también ha sido comprado permanentemente este verano.

El ataque juventino

Además del portugués, el entrenador de la 'Vecchia Signora' cuenta con más opciones en su parcela ofensiva. Aunque con el sistema de 5 defensas que está utilizando Tudor las bandas son para los carrileros, tanto Conceição como Kenan Yildiz están jugado en una especie de doble mediapunta por delante del doble pivote. Arriba, el ariete elegido titular en el último encuentro de Serie A fue Jonathan David, otro de los recién llegados que está llamado a ser importante y, curiosamente, también llegó procedente del LOSC Lille.