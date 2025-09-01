¿Quién quiere fichar a Bryan Gil gratis?

Al mercado de fichajes le restan horas para bajar el telón. Además, prácticamente todos los clubes tienen deberes por completar, sea en materia de llegadas o de salidas, aumentando el nerviosismo de directores deportivos, entrenadores e incluso aficionados. Pero también de jugadores...

El caso es que Bryan Gil fue despedido este domingo del Tottanham Hotspur. El extremo andaluz fue fichado en verano de 2021 por 25 millones de euros, pero nunca llegó a ofrecer el rendimiento esperado. Los ingleses lo cedieron a Valencia CF, Sevilla FC y el pasado curso al Girona FC, demostrando que es un extremo más que válido tras anotar tres goles y repartir tres asistencias en 25 encuentros con los catalanes. Tenía contrato hasta 2026 con los Spurs, pero ahora le ha llegado el momento de buscarse la vida y son varios los equipos de LaLiga que estarían interesados en sus servicios.

Bryan Gil, con los Spurs / Tottenham

Bryan Gil como oportunidad de mercado

El hecho de que sea un jugador libre de equipo antes del cierre de mercado le permite un margen temporal para incorporarse a cualquier club que disponga de margen salarial y ficha libre, una vez termine el plazo ordinario.

Ofertas de LaLiga

Mallorca, Osasuna, Elche o Celta de Vigo son algunos de los clubes que han mostrado interés a lo largo de este verano en incorporar al de Barbate y es de esperar que alguno de ellos haya llegado a un acuerdo con él para sellarlo próximamente.