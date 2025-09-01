Directo | Sigue la última hora del mercado de fichajes

La salida del centrocampista del Barcelona Fermín López al Chelsea en esta ventana del mercado de fichajes, que finaliza este mismo lunes a las 23:59 horas, está descartada. Así lo ha confirmado a EFE fuentes conocedoras del mercado de fichajes del equipo azulgrana, que seguirá contando con un jugador que en los últimos días había recibido el interés del equipo londinense en ficharle.

La semana pasada, el Barcelona recibió una oferta del Chelsea por Fermín que el club azulgrana ni contempló, al estar muy por debajo del precio de mercado del futbolista. Asimismo, el mediapunta onubense tampoco ha comunicado a la dirección deportiva azulgrana su intención de cambiar de aires, una condición indispensable para que el Barça valorara ofertas por el futbolista formado en La Masia.