Directo | Sigue la última hora del mercado de fichajes

Aunque cada país tiene una hora de cierre, LaLiga lo hará a medianoche, momento en que los equipos ya no podrán negociar con otros clubes y se pasará al mercado de jugadores libres

Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Agencias

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

LaLiga mira atenta las últimas horas del mercado de fichajes que culminará este lunes a medianoche. Lo hará más tarde que otros, ya que en Inglaterra, la Premier League concluirá a las 19:00 horas (hora española). En Alemania, Italia y Francia el mercado echará el cierre a las 20:00 horas. Si tienes necesidad de fichar, ya no serán competencia, pero si tu prioridad es colocar a tus jugadores, deberás hacerlo en tu propio territorio... o en Arabia Saudí (hasta el 10 de septiembre).

