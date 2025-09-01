En Directo
Directo | Sigue la última hora del mercado de fichajes
Aunque cada país tiene una hora de cierre, LaLiga lo hará a medianoche, momento en que los equipos ya no podrán negociar con otros clubes y se pasará al mercado de jugadores libres
LaLiga mira atenta las últimas horas del mercado de fichajes que culminará este lunes a medianoche. Lo hará más tarde que otros, ya que en Inglaterra, la Premier League concluirá a las 19:00 horas (hora española). En Alemania, Italia y Francia el mercado echará el cierre a las 20:00 horas. Si tienes necesidad de fichar, ya no serán competencia, pero si tu prioridad es colocar a tus jugadores, deberás hacerlo en tu propio territorio... o en Arabia Saudí (hasta el 10 de septiembre).
Directo | Sigue la última hora del mercado de fichajes
La salida del centrocampista del Barcelona Fermín López al Chelsea en esta ventana del mercado de fichajes, que finaliza este mismo lunes a las 23:59 horas, está descartada. Así lo ha confirmado a EFE fuentes conocedoras del mercado de fichajes del equipo azulgrana, que seguirá contando con un jugador que en los últimos días había recibido el interés del equipo londinense en ficharle.
La semana pasada, el Barcelona recibió una oferta del Chelsea por Fermín que el club azulgrana ni contempló, al estar muy por debajo del precio de mercado del futbolista. Asimismo, el mediapunta onubense tampoco ha comunicado a la dirección deportiva azulgrana su intención de cambiar de aires, una condición indispensable para que el Barça valorara ofertas por el futbolista formado en La Masia.
Tommaso De Nipoti, nuevo jugador del CD Castellón
El CD Castellón ha llegado a un acuerdo con la Atalanta para la cesión del jugador hasta el 30 de junio de 2026.
Se trata de un mediapunta formado en las categorías inferiores del conjunto de su ciudad natal, el Udinese y que terminó su etapa formativa en la Atalanta, conjunto del que llega en calidad de cedido. El italiano lleva desde 2017 en el elenco de la ciudad de Bérgamo. Debutó en Serie A con el primer equipo de la Atalanta en enero de 2022 y en Europa League en diciembre de 2023. Con el filial disputó la pasada campaña 24 partidos, anotando dos goles y repartiendo nueve asistencias en Serie C.
Etienne Eto'o, competencia para Alberto Marí
Este mismo lunes se ha confirmado la renovación de Alberto Marí con el Valencia CF y su automática cesión al CD Mirandés. Pues bien, parece la misma fórmula que empleará el Rayo Vallecano con el hijo del mítico Samuel Eto'o. Los de Miranda no dejan de reclutar jugadores a préscamo.
Erik ten Hag fracasa en Alemania y ya ha sido despedido del Leverkusen. Xabi Alonso puso el listón demasiado alto para el técnico de Países Bajos y sólo ha durado tres partidos.
El Levante aprieta en la recta final de mercado
La entidad granota busca un centrocampista, insiste en un delantero y rastrea opciones ante una hipotética salida de Carlos Álvarez, que no parece que se produzca
Salida del Levante UD
Alfonso Pastor finaliza su etapa en el Levante poco más de un año y medio después de su llegada a Orriols. El guardameta se marcha del club tras quedarse sin sitio debido al fichaje de Mathew Ryan y rescinde contrato para, según pudo saber Superdeporte, empezar una nueva aventura fuera de Valencia para recalar en la primera división portuguesa.
Soler, en San Sebastián
El centrocampista Carlos Soler ha llegado este lunes a San Sebastián para fichar por la Real Sociedad, un día después de que lo hiciera otro jugador del centro del campo, el venezolano Yangel Herrera.
El Valencia CF es uno de esos equipos que necesitan mover jugadores. Esta mañana se ha confirmado la salida de Alberto Marí, pero en el club esperan que no sea la única. El delantero ha renovado hasta 2027 y se ha marchado cedido al Mirandés, donde a buen seguro que tendrá muchos más minutos que el curso pasado en el Zaragoza
Si tienes necesidad de fichar, ya no serán competencia, pero si tu prioridad es colocar a tus jugadores, deberás hacerlo en tu propio territorio... o en Arabia Saudí (hasta el 10 de septiembre).
Lo hará más tarde que otros, ya que en Inglaterra, la Premier League concluirá a las 19:00 horas (hora española). En Alemania, Italia y Francia el mercado echará el cierre a las 20:00 horas.
- Domingo de tira y afloja con la Real en busca del acuerdo final por Sadiq
- Aperribay sigue pidiendo al Valencia que se obligue a la compra de Sadiq
- Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida
- El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF
- 2000 días sin pisar una competición de la UEFA
- Juan Ayuso se defiende tras las críticas de Joao Almeida