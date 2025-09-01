El Valladolid despide a un exvalencianista para fichar a otro

LaLiga Hypermotion es muy dura y salir de ahí resulta complicado. No basta con ser un club histórico o gozar de una gran base de aficionados. Que se lo digan a clubes como Zaragoza o Sporting de Gijón. Y algo parecido quiere evitar el Real Valladolid, que recientemente ha perdido la 13ª plaza de la clasificación histórica de LaLiga en beneficio de Osasuna.

El curso pasado cuajaron una de las peores temporadas de cualquier equipo en la élite española al culminar el curso con sólo 16 puntos. Pésimos en ataque (26 goles anotados) como en defensa (90 encajados), sólo puntuaron en ocho encuentros ligueros y este verano han intentado renovar el vestuario.

Selim Amallah, con el Valencia CF / VCF

Amallah out; Peter Federico, in

Uno de los jugadores con los que no se contaban era Amallah. El centrocampista, que estuvo cedido en el Valencia CF, fracasó tanto en Mestalla como en su vuelta a Pucela. Tenía un pie fuera y el club vallisoletano ha logrado llegar a un acuerdo con él para firmar su rescisión de contrato. Por contra, han logrado incorporar al también exvalencianista Peter Federico. El jugador de banda recala en el Real Valladolid con la intención de dar otro paso atrás en su carrera y, con él, lograr el impulso necesario para asentarse en Primera en un futuro.