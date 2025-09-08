Nuevo equipo para el exvalencianista Joseda Menargues

El Club Deportivo Teruel ha confirmado el fichaje del lateral derecho murciano Joseda Menargues, de 23 años, procedente del Villarreal B, para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2025-2026 en Primera Federación.

El jugador comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Murcia, antes de unirse a las del Valencia CF, donde destacó como capitán del Juvenil A en la temporada 2019-2020, con participaciones en la División de Honor Juvenil y en la UEFA Youth League.

Se marchó del Valencia en 2023

En 2020 dio el salto al Valencia Mestalla, el filial del club valenciano, donde se consolidó como titular y disputó 23 partidos en la temporada 2020-21, en los que anotó tres goles.

Posteriormente, en enero de 2023, fichó por la UD Ibiza en Primera Federación, y en la temporada 2024-2025 formó parte del Villarreal B, desde donde llega al CD Teruel. Fue internacional con la selección española sub-17, con el que disputó en 2019 el Mundial Sub-17 de Brasil y el Campeonato de Europa en Irlanda, y también fue convocado por la sub-19.