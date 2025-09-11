Nuevo equipo para Asier Illarramendi

La carrera de Asier Illarramendi no ha sido todo lo brillante que se esperaba. Sus primeros pasos fueron muy notables, quemando etapas en la Real Sociedad y triunfando en las categorías inferiores de la selección española. Muchos veían en él al heredero natural de Xabi Alonso. Tanto es así, que el Real Madrid se lanzó a pagar 32 millones de euros al conjunto vasco para cerrar su fichaje. Era julio de 2013 y el bueno de Asier invitó a toda su numerosa cuadrilla al día de la presentación con el club blanco. Eran tantos colegas como kilos abonó el Madrid por él. Esas fotos más de turista emocionado que de fichaje multimillonario se hicieron virales.

Dos temporadas pasó en el Santiago Bernabéu con más pena que gloria. No demostró capacidad física, mental ni nivel sobre el verde para ganarse un puesto. Tampoco había ni rastro del 'nuevo Xabi Alonso'. Tras terminar el segundo curso, regresó a Anoeta por unos 15 millones. Negocio redondo pensaron muchos. Allí no importaba las lesiones previas, mal rendimiento o que se saltara los códigos internos del Real Madrid para participar activamente en los encierros de Azpeitia. Eso daba igual porque ya estaba en casa para liderar el centro del campo del club de sus amores.

Balde intenta superar a Illarramendi en el Barça-Real Sociedad del Camp Nou. / JORDI COTRINA

Se ganó el puesto rápido, claro, pero sus dos primeras temporadas en la Real fueron más bien normalitas, dando un importante salto en la tercera. Por fin se veía al Illarramendi que todos esperaban. Marcó 7 goles y repartió 5 asistencias en dicho curso liguero 17/18. Pero todo fue un espejismo. El siguiente curso volvió a pegar un bajón y empezaron los problemas físicos. Problemas musculares, lesiones graves de tobillo, de abductor... perdiéndose medio campeonato cada año hasta que club y jugador decidieron separar sus caminos. Ya no estaba para muchos trotes y tocaba un desafío menor, sea retiro dorado o simple aventura. El caso es que se marchó a la MLS en un mercado en el que llegaron más europeos que nunca. Subía el nivel de una liga menor que a duras penas podría competir una temporada entera en la Hypermotion.

Illarramendi, cuarto español del Kitchee

Lideró dos temporadas al FC Dallas hasta que el pasado mes de enero quedó liberado, sin equipo. No encontró acomodo en ningún lado... hasta ahora. El de Mutriku acaba de hacer las maletas para marcharse a Hong Kong. No sabemos si esta vez se ha llevado a su cuadrilla de viaje, pero está claro que a sus 35 años, las exigencias de dicha liga serán menores y jugará a lo que él quiera. Siempre que se lo permita el cuerpo. Se ha convertido en nuevo fichaje del Kitchee SC y portará el '5' en una camiseta que ya defienden otros españoles como Roger Riera, Leandro Martínez y Adrián Revilla, llegando todos de diversas divisiones RFEF.