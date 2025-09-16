¡Nuevo equipo para Juan Mata!

El español Juan Mata jugará la temporada 25-26 en las filas del Melbourne Victory, actual subcampeón de la Liga australiana. El futbolista español llega este martes a Melbourne para incorporarse al club del Estado de Victoria. Esta será la segunda campaña de Juan en Australia tras jugar la anterior en Western Sydney Wanderers, club con el que terminó contrato este lunes.

"Somos increíblemente afortunados de sumar la experiencia y el carácter de Juan al equipo", afirmó Arthur Diles, técnico de Melbourne Victory. "Estamos deseando darle la bienvenida al vestuario, donde sin duda su liderazgo y conocimiento del juego elevarán el nivel del equipo". "Nuestra visión se alinea perfectamente con la de Juan. A través de sus acciones, ha dedicado su tiempo y empeño a unir y conectar a la gente a través del fútbol", añadió Carolina Carnegie, Manager General del club. "Desde el anuncio del fichaje nos han desbordado grupos de aficionados locales que quieren dar la bienvenida a Juan".

Un club con gran labor social

Melbourne Victory es uno de los clubes referentes en el fútbol austral, con cuatro títulos desde la creación de la A-League australiana en 2005. Su estadio, el AAMI Park tiene capacidad para 30.000 espectadores y albergó seis encuentros del Mundial femenino de fútbol celebrado en 2023 con victoria de la selección española en la final ante Inglaterra.

Además, se trata de una entidad con una importante labor social en su comunidad. El 'Melbourne Victory Community' facilita el acceso al deporte a jóvenes con instalaciones repartidas por todo el Estado de Victoria, donde viven 8 millones de personas.