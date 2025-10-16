El Barcelona contacta con Vlahovic y ya explora el mercado de delanteros

Todo parece indicar que en el próximo verano habrá movimientos en la parcela ofensiva del FC Barcelona. Robert Lewandowski ya tiene 37 años y no está teniendo continuidad en este inicio de liga debido a las lesiones. Además, el polaco termina contrato con la entidad blaugrana en junio de 2026 y, si todo continúa así, parece difícil que ambas partes sigan vinculadas contractualmente más allá de esa fecha.

Siguen los contactos por el jugador

Por su parte, el Barça ya está 'peinando' el mercado para encontrar un posible sustituto del ariete de Varsovia y uno de los principales nombres es el de Dusan Vlahovic. El delantero serbio también termina su contrato con la Juventus el próximo verano y, según Tuttosport, Deco, director deportivo 'culé', sigue manteniendo contactos con el punta de 26 años y con su entorno. Las negociaciones entre la 'Vecchia Signora' y el futbolista están estancadas y Vlahovic ya ha tomado la decisión de no renovar y abandonar la disciplina juventina.

Como indica el medio de comunicación italiano, el jugador de Belgrado daría por finalizada su etapa en Italia y estaría en busca de un nuevo reto. No obstante, el rotativo también añade que la intención de Vlahovic es la de no salir durante el mercado de invierno para conseguir un mejor contrato como agente libre durante el verano. Por otra parte, el Bayern de Múnich también sigue los pasos del atacante, aunque la más que posible renovación de Harry Kane con el equipo bávaro complicaría la llegada de Vlahovic.

Vlahovic celebra un tanto con la Juventus / EFE

Relación rota

Dusan Vlahovic llegó a la Juventus de Turín en enero de 2022 a cambio de 83,5 millones de euros. El montante total pagado ha sido una losa importante durante su estancia en Turín, pues, a pesar de haber superado los 10 goles en todas las temporadas, nunca ha terminado de convencer en el cuadro albinegro. Además, en 2024 le comunicaron que estaba en la lista de transferibles y que no renovarían su contrato. Un año después, tras no poder venderlo, la Juventus se enfrenta a la posibilidad de que salga gratis del club.