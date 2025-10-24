El fichaje con el que sueña Xabi Alonso para sustituir a Vinicius en el Real Madrid

El futuro de Viniciusparece cada vez menos blanco. El brasileño no ha empezado mal la temporada, mejorando sus registros del flojo curso pasado. Pero cada vez parece menos probable que logre su renovación dorada, ya que más allá de ser el jugador más odiado de LaLiga, hasta su propia afición le tolera cada vez menos. Claro, eso no quita que sea una estrella mundial y se pueda hacer caja con él en caso de que Florentino se decida a venderlo.

En los últimos años, la política de fichajes del Real Madrid se centró cada vez más en jugadores de alto nivel que quedan libres de contrato y en captar jóvenes talentos antes de que exploten definitivamente. Con este panorama, el listado es largo, pero la confianza en Xabi Alonso hace que la directiva le tenga muy en cuenta para tomar las decisiones de cara a llegada o salida de futbolistas.

Vinicius Junior celebra con Güler y Mbappé el 1-0 en el Real Madrid-Villarreal CF / Europa Press

La delantera es la que más cambios padecerá el próximo verano, está claro. Dejando de lado a Vinicius, es evidente que el que se marchará seguro es Rodrygo. Su etapa está amortizada, como se vio el curso pasado. Toca fichar un extremo de garantías y aquí es donde entra de cabeza el internacional turco Kenan Yildiz. Nacido y criado en Alemania, donde pasó por la cantera del Bayern antes de ser reclutado por la Juventus, tiene sólo 20 años y ya acumula 25 encuentros internacionales con Turquía.

Yildiz, un fichaje millonario

Yildiz no es un goleador en absoluto, pero si un futbolista de gran potencial y que puede encajar a la perfección en el esquema de Xabi Alonso, ya que aunque suele jugar más como extremo izquierdo, puede ocupar las tres posiciones de ataque o la mediapunta. El traspaso sería costoso, rondando los 100 kilos o bien abaratando la operación con algún cromo.

Kenan Yildiz, celebrando un gol de la Juventus / EFE

Giovanni Branchini, intermediario italiano, ha asegurado a 'Tuttomercato' que el técnico del Real Madrid lo tiene como prioridad: “Xabi quiere a Yildiz en el Real Madrid. Está dispuesto a prescindir de cualquiera para traerlo, excepto de Mbappé. La Juventus, eso sí, pide unos 100 millones de euros”.

Lo que está claro es que hay que dejar salir antes de llenar más el vestuario y la gestión de Alonso del mismo es clave. En el caso de Yilmiz, cuenta con que el técnico ya le conoce de la cantera del Bayern y que Arda Güler es compañero de selección y amigo del delantero de la Juve.