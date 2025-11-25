Se calienta el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid

Zinédine Zidane es historia viva del Real Madrid. Siempre está en boca de todos, como es normal, ya sea por sus logros como jugador o como entrenador. Sin embargo que su nombre salga a la palestra se ha hecho tan recurrente como que Florentino Pérez ya ha echado mano de entrenadores anteriores en el pasado reciente con el propio Zidane y con Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, recibe una ovación tras su último partido con el Real Madrid. / Daniel González / EFE

Desde hace algunas semanas los rumores negativos sobre Xabi Alonso cada vez son mayores. Muchas voces cercanas a la planta noble del Bernabéu apuntan a que el tolosarra está haciendo cosas incomprensibles y que no controla el vestuario. No hay que olvidar que el Real Madrid dejó a los pies de los caballos a Xabi Alonso con la enésima escenita de Vinícius en El Clásico.

La realidad es que aunque el Real Madrid esté líder en LaLiga y bien situado en Champions League, las derrotas ante Atlético de Madrid y Liverpool escocieron mucho en las altas esferas del Real Madrid.

Las informaciones críticas contra Xabi Alonso han aumentado en los últimos días, especialmente tras el empate contra el Elche CF. No obstante muchos aficionados también cargan contra algunos jugadores por su actitud en el campo. Así pues el vestuario del Real Madrid ahora mismo tendría fugas y enemistades, que veremos si son salvables, sobre todo, en el caso del ‘consentido’ Vinícius.

Xabi Alonso gesticula durante el partidos entre el Real Madrid y el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Así está el regreso de Zidane al Real Madrid

Y ahí aparece en escena, una vez más, la figura de Zinédine Zidane. No parece que por la forma de proceder del Real Madrid pueda haber un cambio en el banquillo con Xabi Alonso. Sí es evidente el desencanto de Florentino Pérez con el tolosarra y su cuidado afecto con Álvaro Arbeloa, ahora técnico del Castilla. Este cambio sería del todo imprevisible y una voltereta sin colchoneta.

Por ello es lógico que la opción de Zidane gane enteros. El entrenador francés nunca ha cerrado la puerta al Real Madrid. Es más el propio Zidane reconoce que no podría decirle que no al conjunto merengue. No obstante queda claro que después del Madrid, Zidane solo piensa en la selección francesa desde hace tiempo, desechando interesantes y millonarias ofertas.

Zidane celebrando uno de sus títulos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez / SD

Un cargo que podría estar más cerca que nunca. En el país galo ya se rumorea desde hace meses que con el final del Mundial 2026, Didier Deschamps podría dejar la selección francesa. Sin embargo es algo recurrente con el ex valencianista, que viene de jugar la final de Catar 2022 y ser campeón en Rusia 2018.

Así pues a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos, Zidane estaría de nuevo en la mente de Florentino Pérez si las cosas con Xabi Alonso no mejoran.