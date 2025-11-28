Marc Guéhi, en el radar del Atlético de Madrid

Mateu Alemany empieza a mover hilos de cara al próximo mercado de traspasos, la primera ventana de fichajes desde su llegada al puesto de Director de Fútbol del Atlético de Madrid. Uno de los jugadores que el exdirector deportivo del Valencia CF sigue de cerca según ha dado a conocer Matteo Moretto es Marc Guéhi, central del Crystal Palace. El defensor inglés finaliza contrato con las 'águilas' el próximo mes de junio y varios clubes de Europa están atentos a su situación.

Marc Guéhi es uno de los centrales más cotizados del fútbol inglés. El defensor de 25 años es un fijo del Crystal Palace y de la Selección inglesa, con la que acumula 26 internacionalidades. Este verano, su nombre fue uno de los más sonados en la Premier League, pues estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool, pero la operación se cayó en las últimas horas de mercado.

La ventana de fichajes de próximo mes de enero volverá a ser movida en las oficinas del conjunto inglés, ya que los clubes volverán a la batalla por Guéhi, sobre todo teniendo en cuenta la expiración de su contrato a final de temporada. Entre ellos estará, de nuevo, el Liverpool, pero también el Atlético de Madrid que, tal y como ha recogido el periodista italiano en Radio Marca, está "muy atento y muy interesado".

Conscientes de la dificultad

Si algo ha matizado también el especialista en mercado de fichajes es que desde el club rojiblanco son conscientes de la dificultad de la operación ante el atento seguimiento de tantos clubes. Aún así, van a intentarlo. De hecho, según ha detallado el periodista, el Atleti ya habría empezado a mover hilos para que se dé esta operación: "La novedad es que el Atlético de Madrid contactó con su entorno", ha establecido Moretto.