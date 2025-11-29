Sergio Ramos no se cierra la puerta a un regreso al Real Madrid

La etapa de Sergio Ramos en México parece que está llegando a su final y, en el ocaso de su carrera, podría dar otro paso en su trayectoria. Ha sido el propio Ramos el que le ha comunicado a su equipo, el Monterrey, que no renovará su contrato y se marchará gratis. De esta forma, el próximo 31 de diciembre se convertirá en agente libre y podrá cambiar de club en el mercado invernal, donde muchos equipos buscarán reforzarse para el tramo final de temporada.

De esta forma, la aventura de Ramos en la Liga MX terminará tan solo diez meses después. Allí, el sevillano se convirtió en capitán del equipo mexicano y en un referente para la liga, especialmente de cara a tener un mayor cartel internacionalmente. A sus 39 años, el exjugador de PSG o Real Madrid, no contempla 'colgar las botas' y buscará un nuevo equipo por motivos deportivos y personales. Algunas de las razones están relacionadas con la adaptación al nuevo país, la cual no ha sido completa, y la enorme con España. Además, desea apurar sus opciones de llegar al Mundial y fichar por un equipo de una liga con más cartel podría acercarle a la selección.

El 'guiño' al madridismo

Así, Ramos cerraría un ciclo en el que ha disputado 31 partidos con el Rayados de Monterrey, en los que ha anotado siete goles, llegando a participar en un torneo importante como el Mundial de Clubes del pasado verano. En medio del revuelo por su salida de México, el último gesto del futbolista ha terminado de desatar la 'locura' en España, pues Ramos no ha ocultado su 'guiño' al Real Madrid.

La cuenta de Instagram MadridXtra, que cuenta con casi un millón de seguidores, publicó un montaje de Sergio Ramos con la camiseta del Real Madrid en el que se informaba de que el de Camas abandonaría Rayados a final de año y proponía un "último baile" en Chamartín. El sevillano no tardó en dar 'me gusta' a la publicación, lo que se ha interpretado por el madridismo como una declaración de intenciones por parte del jugador.

Una quimera de fichaje

El futbolista nunca ha ocultado su deseo de regresar al club blanco, aunque, a día de hoy, la realidad institucional que vive el Real Madrid convierte el fichaje en prácticamente una quimera. En 2021, la tensa negociación entre Ramos y Florentino Pérez por la renovación de contrato del camero provocó que la entidad madridista diese un 'giro' en su política, apostando por la regeneración en la defensa con nombres como Asencio o Huijsen.