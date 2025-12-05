Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | La última hora del mercado de fichajes: Arabia mira a LaLiga, Madrid, Barça, Rayo...

Las últimas novedades y rumores de traspasos, en SUPER

Rüdiger se lamenta durante el PSG - Real Madrid.

Rüdiger se lamenta durante el PSG - Real Madrid. / EFE

Javier Bengoa

El mercado de fichajes no abre hasta el mes de enero, pero eso no quiere decir que los clubes estén de brazos cruzados. De hecho, muchos de ellos están cerrando acuerdos futuros a espaldas de terceros para tratar de adelantarse a otros contrincantes por jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Ya se sabe que en breve serán libres de acordar con otros su futuro. Y en tiempos de crisis, no hay nada mejor que la carta de libertad.

Las últimas novedades y rumores de traspasos, en SUPER:

