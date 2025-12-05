DIRECTO | La última hora del mercado de fichajes: Arabia mira a LaLiga, Madrid, Barça, Rayo...

La Roma insiste en Fabio Silva

Después del intento fallido del pasado verano, la Roma ha vuelto a mostrar interés en Fabio Silva, según informa el 'Corriere dello Sport'. El escaso protagonismo del delantero portugués en el Dortmund habría acelerado la necesidad de una salida inminente, que incluiría además una opción de compra para su incorporación permanente al club italiano.

De concretarse la operación, el conjunto romano se olvidaría de Zirkzee, otro de los nombres que barajaban de cara al mercado de enero.