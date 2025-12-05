En Directo
DIRECTO | La última hora del mercado de fichajes: Arabia mira a LaLiga, Madrid, Barça, Rayo...
Las últimas novedades y rumores de traspasos, en SUPER
El mercado de fichajes no abre hasta el mes de enero, pero eso no quiere decir que los clubes estén de brazos cruzados. De hecho, muchos de ellos están cerrando acuerdos futuros a espaldas de terceros para tratar de adelantarse a otros contrincantes por jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Ya se sabe que en breve serán libres de acordar con otros su futuro. Y en tiempos de crisis, no hay nada mejor que la carta de libertad.
La Premier, a por Pep Chavarría
El Chiringuito afirma que el lateral del Rayo Vallecano, uno de los defensas más destacados de esta primera vuelta de LaLiga y renovado el pasado verano, está bajo el foco inglés. Varios clubes de la Premier tienen al jugador en agenda y podrían intentar acometer su fichaje este mismo mes de enero. El rayo no lo pondrá fácil ahora, pero sí se frota las manos para verano.
El Madrid entra en la puja por una perla griega
Christos Mouzakitis dejó una gran impresión en Xabi Alonso durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Olympiacos. El joven centrocampista, de tan solo 18 años, ya figuraba en la agenda del club blanco y del Manchester United, que ahora se preparan para competir por el fichaje de la prometedora joya griega, valorada por su club en torno a los 40 millones de euros.
Arabia quiere pescar en el Madrid y Barça
Un representante saudí, en declaraciones para 365scores, ha revelado los planes de fichajes previstos para el próximo verano. Este enviado —cuyo nombre no fue dado a conocer— afirma que desde Arabia buscan incorporar a Rüdiger, Alaba y Lewandowski de cara a la siguiente temporada. Además, señaló que el límite salarial contemplado para estos tres jugadores rondaría los 35 millones de euros. Sin duda, podría ser una bendición para ambos equipos españoles, quienes se quitarían grandes fichas por jugadores que van claramente a menos. Sólo el alemán podría recuperar protagonismo en su equipo, ya que tanto el austriaco como el polaco resultan demasiado caros para su rol.
La Roma insiste en Fabio Silva
Después del intento fallido del pasado verano, la Roma ha vuelto a mostrar interés en Fabio Silva, según informa el 'Corriere dello Sport'. El escaso protagonismo del delantero portugués en el Dortmund habría acelerado la necesidad de una salida inminente, que incluiría además una opción de compra para su incorporación permanente al club italiano.
De concretarse la operación, el conjunto romano se olvidaría de Zirkzee, otro de los nombres que barajaban de cara al mercado de enero.
Fichaje en el Bayern
Según el periodista Reinaldo Romero, el Bayern de Múnich ha cerrado un acuerdo para incorporar al prometedor ecuatoriano de 17 años Virgilio Olaya, quien llega desde el SD Aucas. El futbolista actúa como defensa central.
El club bávaro ya trabaja en la planificación de su evolución y estudia cuál será su siguiente paso, que previsiblemente incluirá una cesión para continuar su progresión.
Puja por Zion Suzuki
El Arsenal se ha convertido en el club más reciente en fijarse en el portero del Parma, Zion Suzuki. A pesar de su lesión, el interés por el internacional japonés continúa en aumento, y su nombre también ha sido asociado con Bayern de Múnich, Inter de Milán y AC Milan, de acuerdo con la información de 'Calciomercato'.
85 millones por Carlos Baleba
En Alemania apuntan a que el Bayern de Múnich ha incluido al centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, entre sus candidatos para convertirse en el relevo a largo plazo de Leon Goretzka.
El Brighton estaría dispuesto a escuchar propuestas en torno a los 85 millones de euros, una rebaja respecto a los casi 100 'kilos' inicialmente pretendidos—, aunque aún no está claro si el Bayern estaría dispuesto a alcanzar esa cifra por el internacional camerunés.
El Tottenham agita el mercado Premier
De acuerdo con la información de 'TEAMtalk', el Tottenham mantiene su interés en el defensa del Brighton, Jan Paul van Hecke, con un posible fichaje valorado en 40 millones de libras previsto para 2026. Con poco más de 18 meses restantes en su contrato, el central holandés podría forzar a Brighton a venderlo pronto o arriesgarse a perderlo sin compensación.
