Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
El mercado de fichajes invernal se calienta con una lista de futbolistas de primer nivel que terminan contrato en junio y ya pueden negociar libremente desde el 1 de enero
El mercado de fichajes de invierno está a punto de abrirse y, como cada año, se presenta como una oportunidad estratégica para que los clubes refuercen sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, más allá de los traspasos tradicionales, enero marca una fecha clave: los jugadores que finalizan contrato en junio pueden negociar libremente su futuro con otros equipos.
Esta circunstancia cobra aún más relevancia en un contexto especial. El próximo verano estará marcado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un escaparate perfecto para futbolistas que buscan un último gran contrato o un nuevo desafío deportivo. Por ello, muchos clubes ya trabajan en la sombra para adelantarse a sus rivales y cerrar incorporaciones a coste cero.
La lista de jugadores libres para negociar en enero es amplia y de enorme calidad. Hay atacantes contrastados, centrocampistas dominantes, defensas de élite y porteros con experiencia internacional. A continuación, repasamos los nombres más destacados, ordenados por posición, que pueden protagonizar el mercado en las próximas semanas.
Atacantes:
- Lewandowski (37 años): F.C. Barcelona
- Benzema (37 años): Al - Ittihad
- Vlahovic (25 años): Juventus
- Dybala (32 años): AS Roma
- Gnabry (30 años): Bayern Múnich
- Mané (33 años): Al - Nassr
- Memphis (31 años): Corinthians
- Icardi (32 años): Galatasaray
- Joselu (35 años): Al - Gharafa
- Werner (29 años): RB Leipzig
Centrocampistas:
- B. Silva (31 años): Manchester City
- Modric (40 años): AC Milán
- Kanté (34 años): Al - Ittihad
- Casemiro (33 años): Manchester United
- Koke (33 años): Atlético de Madrid
- Goretzka (30 años): Bayern Múnich
- Müller (36 años): Vancouver Whitecaps
- Canales (34 años): Rayados Monterrey
- R. Neves (28 años): Al-Hilal
- Brandt (29 años): Borussia Dortmund
Defensas:
- Carvajal (33 años): Real Madrid
- Upamecano (27 años): Bayern de Múnich
- Ghéhi (25 años): Crystal Palace
- Konaté (26 años): Liverpool
- Rüdiger (32 años): Real Madrid
- Guerreiro (31 años): Bayern Múnich
- Christensen (29 años): F.C. Barcelona
- Mingueza (26 años): RC Celta
- Maguire (32 años): Manchester United
Porteros:
- Neuer (39 años): Bayern Múnich
- Sommer (36 años): Inter de Milán
- Maignan (30 años): AC Milán
- E.Mendy (33 años): Al -Ahli
- Pope (33 años): Newcastle
- David Soria (32 años): Getafe
- Ortega (33 años): Manchester City
- Gulácsi (35 años): RB Leipzig
- Ryan (33 años): Levante UD
- A.Lopes (35 años): Nantes
