Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña

El mercado de fichajes de invierno está a punto de abrirse y, como cada año, se presenta como una oportunidad estratégica para que los clubes refuercen sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, más allá de los traspasos tradicionales, enero marca una fecha clave: los jugadores que finalizan contrato en junio pueden negociar libremente su futuro con otros equipos.

Esta circunstancia cobra aún más relevancia en un contexto especial. El próximo verano estará marcado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un escaparate perfecto para futbolistas que buscan un último gran contrato o un nuevo desafío deportivo. Por ello, muchos clubes ya trabajan en la sombra para adelantarse a sus rivales y cerrar incorporaciones a coste cero.

La lista de jugadores libres para negociar en enero es amplia y de enorme calidad. Hay atacantes contrastados, centrocampistas dominantes, defensas de élite y porteros con experiencia internacional. A continuación, repasamos los nombres más destacados, ordenados por posición, que pueden protagonizar el mercado en las próximas semanas.

Atacantes:

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Lewandowski (37 años) : F.C. Barcelona

: F.C. Barcelona Benzema (37 años) : Al - Ittihad

: Al - Ittihad Vlahovic (25 años) : Juventus

: Juventus Dybala (32 años) : AS Roma

: AS Roma Gnabry (30 años) : Bayern Múnich

: Bayern Múnich Mané (33 años) : Al - Nassr

: Al - Nassr Memphis (31 años) : Corinthians

: Corinthians Icardi (32 años) : Galatasaray

: Galatasaray Joselu (35 años) : Al - Gharafa

: Al - Gharafa Werner (29 años): RB Leipzig

Centrocampistas:

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

B. Silva (31 años) : Manchester City

: Manchester City Modric (40 años) : AC Milán

: AC Milán Kanté (34 años) : Al - Ittihad

: Al - Ittihad Casemiro (33 años) : Manchester United

: Manchester United Koke (33 años) : Atlético de Madrid

: Atlético de Madrid Goretzka (30 años) : Bayern Múnich

: Bayern Múnich Müller (36 años) : Vancouver Whitecaps

: Vancouver Whitecaps Canales (34 años) : Rayados Monterrey

: Rayados Monterrey R. Neves (28 años) : Al-Hilal

: Al-Hilal Brandt (29 años): Borussia Dortmund

Defensas:

Ibrahima Konaté, durante esta pretemporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

Carvajal (33 años): Real Madrid

Real Madrid Upamecano (27 años): Bayern de Múnich

Bayern de Múnich Ghéhi (25 años): Crystal Palace

Crystal Palace Konaté (26 años): Liverpool

Liverpool Rüdiger (32 años): Real Madrid

Real Madrid Guerreiro (31 años): Bayern Múnich

Bayern Múnich Christensen (29 años): F.C. Barcelona

F.C. Barcelona Mingueza (26 años): RC Celta

RC Celta Maguire (32 años): Manchester United

Porteros:

Neuer, haciendo indicaciones durante un partido del Bayern / EFE