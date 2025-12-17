El plan del Sevilla para enero: tres fichajes y una venta dolorosa

En Nervión se respira un ambiente de mayor tranquilidad tras la cómoda victoria en casa ante el Real Oviedo, sin embargo, la plantilla sigue teniendo grandes carencias que la dirección deportiva del Sevilla tratará de paliar durante el mercado invernal, siempre, eso sí, ajustándose a la situación de estrechez económica que atraviesa el club. A dos semanas para que se abra la ventana de traspasos, Almeyda ya le ha comunicado a Antonio Cordón cuáles son los perfiles que precisa la plantilla para competir de cara a final de temporada.

Una incorporación por línea

La intención del técnico argentino es incorporar a tres futbolistas a la disciplina sevillista, no obstante, es una situación que solo se llevará a la práctica dependiendo de las salidas que se certifiquen en invierno. Según ha informado Estadio Deportivo, el club hispalense afronta el mercado con el objetivo de realizar un fichaje por línea, es decir, incorporar un defensa central, un centrocampista y un delantero.

Con Isaac Romero como único efectivo arriba tras la marcha de Akor Adams a la Copa África, la principal prioridad para el mercado se encuentra en la zona ofensiva. De esta forma, como ha indicado el rotativo mencionado, el Sevilla tiene en su agenda a Patrik Mercado, ariete de 22 años que juega en Independiente del Valle. El ecuatoriano, una de las 'joyas' de la liga, se erigía como una opción importante para el cuadro sevillano, no obstante, en las últimas semanas se ha 'enfriado' la operación y cada vez parece más complicada su llegada.

El defensa del Valencia César Térrega y el delantero del Sevilla Akor Adams, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Sevilla, en el estadio de Mestalla en Valencia.-EFE/ Kai Forsterling. (vALENCIA) (SEVILLA) / Kai Forsterling / EFE

Para entrar, primero deben salir

Aun así, para que puedan llegar al Pizjuán todos los futbolistas que pretende Almeyda, es necesario primero ingresar una buena cantidad de dinero. Tanto es así que, para ajustarse a su presupuesto para la temporada 25/26, el Sevilla deberá vender uno de sus activos por una cantidad cercana a los 9 o 10 millones de euros. La alta cifra a ingresar requiere la venta de uno de los cuatro jugadores con más valor que tiene actualmente el equipo hispalense en nómina: Juanlu (15M€), Vargas (12M€), Agoumé (12M€) o Carmona (12M€).

No obstante, el jugador con más cartel internacional de los cuatro es Rubén Vargas, que sería la venta más dolorosa para el equipo por su gran aportación al juego. La intención del Sevilla es darle salida a Juanlu, con un rol menos importante en el esquema de Almeyda, pero su venta dependerá de si vuelven a llegar ofertas importantes por el lateral derecho. El otro 'debe' del Sevilla en el mercado invernal será el de liberar fichas, con Álvaro Fernández y Federico Gattoni -que regresa de cesión- como principales favoritos a la rescisión de contrato.