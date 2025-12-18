Fabio Silva y el Betis: ¿oportunidad de mercado para Pellegrini?

El Real Betis Balompié estaría muy atento al mercado de invierno de fichajes para reforzar su ataque, y uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. El nombre de Fabio Silva vuelve a agitar el mercado del Betis. El equipo verdiblanco sería uno de los clubes interesados en ficharlo o conseguirlo en calidad de préstamo procedente del Borussia Dortmund, donde el atacante ha tenido una temporada irregular en cuanto a minutos y proyección.

No es un ‘9’ clásico, pero su perfil encaja en lo que busca Pellegrini. El Betis estudia una operación que podría cambiar su ataque en la segunda vuelta ante la falta de gol que ahora mismo recae únicamente en la figura de Cucho Hernández sin la aportación de Chimy Ávila y Cédric Bakambu.

Fabio Silva destaca por su movilidad y su capacidad para atacar los espacios, un perfil que encaja con el Betis de Pellegrini. / @UDLP_Oficial / X

La trayectoria de Fabio Silva: de promesa del Porto a delantero nómada en Europa

Fábio Silva (23 años) es un delantero portugués formado en las canteras del FC Porto y que destacó como uno de los jóvenes más prometedores en su país. Tras su paso por el primer equipo del Porto, fue vendido al Wolverhampton Wanderers en 2020 por una cifra elevada y con expectativas altas.

Desde entonces ha vivido varias experiencias en préstamos que incluyeron etapas en: RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, Rangers FC, UD Las Palmas (donde firmó una de sus mejores temporadas con 10 goles). Este último tramo en Las Palmas fue el que relanzó su valor tras varias campañas irregulares en la Premier League inglesa y en Escocia.

Los números de Fabio Silva: qué dicen las estadísticas sobre su rendimiento

Según datos de Transfermarkt, en la temporada 2025-26 Fabio Silva ha disputado 15 partidos entre Bundesliga, Champions League y copa, con 1 gol y 3 asistencias totales a nivel competitivo. Transfermarkt. En la Bundesliga esta temporada ha jugado 8 partidos con 2 asistencias y ninguna diana hasta la fecha.

Los indicadores de rendimiento de SofaScore sitúan su valoración media alrededor de 6.5–7.3 por partido, reflejando un rendimiento sólido en algunas actuaciones pero sin explosión goleadora consistente hasta ahora.

El Betis de Manuel Pellegrini mantiene un planteamiento ofensivo y busca alternativas en su ataque para competir en LaLiga y en Copa. Con jugadores como Cucho Hernández liderando el frente de ataque, la llegada de un delantero con características distintas como Silva podría ofrecer variantes tácticas interesantes.

Fabio Silva firmó uno de sus mejores tramos goleadores en LaLiga, una experiencia que valora el Betis. / EFE

Cómo encajaría Fabio Silva en el Betis de Pellegrini

La llegada de un jugador como Fábio Silva al conjunto verdiblanco además de dotarle de un mayor número de jugadores de ataque. El portugués destaca por su movilidad entre líneas, su capacidad para combinar con otros jugadores de ataque como pudieran ser Isco, Antony o Cucho, permitiéndole partir como acompañante de otro punta.

Su rendimiento pasado, especialmente en LaLiga con Las Palmas, demuestra que puede ser un jugador valioso en sistemas que buscan presión alta y desmarques ofensivos, algo compatible con ideas de Pellegrini en determinados encuentros.

¿En qué punto está realmente el fichaje de Fabio Silva por el Betis?

Según informaciones de Goal en España, Silva habría renunciado a su sueño de afianzarse en el Borussia Dortmund y estaría en conversaciones avanzadas con el Betis para aterrizar en LaLiga en el mercado de enero, posiblemente en formato de cesión con opción de compra.

Otros medios apuntan a que el Betis valora a Silva como una opción viable para reforzar su delantera, especialmente si hay movimientos de salidas que liberen espacio ofensivo en enero, cas particular de Chimy Ávila o el propio Pablo García que apunta a Rayo o Real Oviedo.

Manuel Pellegrini valora perfiles de delanteros móviles y asociativos como el de Fabio Silva. / Denes Erdos / AP

El posible fichaje de Fabio Silva por el Real Betis combina un perfil joven con experiencia en varias ligas europeas, estadísticas mixtas pero con potencial probado (10 goles en LaLiga con Las Palmas) y un contexto de mercado donde el Betis busca aportar dinamismo a su ofensiva. La operación podría concretarse en enero con un préstamo y opción de compra, siempre y cuando se ajusten las expectativas del Dortmund y del jugador.