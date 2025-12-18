El Rayo Vallecano se fija en Pablo García, la perla del Betis que también sigue el Oviedo

Aún faltan unos días para que se abra el mercado de fichajes, pero todos los equipos se encuentran ya organizando la hoja de ruta a seguir durante enero. La ventana de traspasos invernal sirve para terminar de cerrar las plantillas de cara a la segunda parte de la temporada y ajustar huecos ante posibles lesiones sufridas.

El Rayo Vallecano sufrió en los últimos días la baja de Jorge de Frutos, futbolista de capital importancia para Íñigo Pérez. La lesión del extremo ha terminado siendo menos grave de lo esperado, pero aun así le mantendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas. Por ello, el conjunto franjirrojo acudirá al mercado para tratar de paliar la situación de cara a la parte más exigente de la temporada.

Tres competiciones y un calendario cada vez más exigente

El Rayo, además, disputa tres competiciones a la vez, y parece que así seguirá siendo tras la fase liga de la Conference League. Los de Íñigo Pérez se encuentran en la séptima plaza de la categoría de bronce del fútbol europeo y todo parece indicar que terminará clasificando a las rondas eliminatorias. Ante la compresión del calendario, es necesario reforzarse bien para afrontar las citas más importantes, que suelen acumularse a final de temporada.

El elegido por la dirección deportiva rayista es Pablo García, jugador de 19 años del Real Betis Balompié. El extremo no está pudiendo contar con demasiados minutos en el cuadro verdiblanco debido a la altísima competitividad que hay en el Benito Villamarín. Pese a no gozar de muchos minutos, la calidad de Pablo García es evidente y lo demuestra cada vez que tiene oportunidad. Además, es un futbolista asiduo en las categorías inferiores de la selección española. Actualmente juega en la sub-21 de David Gordo y en verano participó en el Europeo sub-19, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo con 4 goles, todos anotados ante Alemania en semifinales.

Pablo García marcando gol frente a Ucrania / @SEFutbol / X

El Oviedo entra en la puja por el extremo del Betis

Según ha informado el Diario de Sevilla, el Rayo Vallecano no es el único equipo español que le sigue la pista al extremo, pues el Real Oviedo también ha pedido formalmente el pase del jugador andaluz. El director general del combinado astur, Agustín Lleida, confirmaba que es un jugador de mucho interés: "Buscamos jugadores con hambre y no hay jugadores con más hambre que Pablo (García) en este momento. Tiene muchas condiciones. Si nosotros pudiéramos acceder a él, sería un jugador muy interesante para el equipo".