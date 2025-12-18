Rubén Vargas apunta a ser la gran venta del Sevilla en el mercado de invierno

En Nervión se respira un ambiente de mayor tranquilidad tras la cómoda victoria en casa ante el Real Oviedo, sin embargo, la plantilla sigue teniendo grandes carencias que la dirección deportiva del Sevilla tratará de paliar durante el mercado invernal, siempre, eso sí, ajustándose a la situación de estrechez económica que atraviesa el club. A dos semanas para que se abra la ventana de traspasos, Almeyda ya le ha comunicado a Antonio Cordón cuáles son los perfiles que precisa la plantilla para competir de cara a final de temporada, que serán un central, un centrocampista y un delantero, como ha informado Estadio Deportivo.

El Sevilla necesita vender para reforzarse en enero

Aun así, para que puedan llegar al Pizjuán todos los futbolistas que pretende Almeyda, es necesario primero ingresar una buena cantidad de dinero. Tanto es así que, para ajustarse a su presupuesto para la temporada 25/26, el Sevilla deberá vender uno de sus activos por una cantidad cercana a los 9 o 10 millones de euros. La alta cifra a ingresar requiere la venta de uno de los cuatro jugadores con más valor que tiene actualmente el equipo hispalense en nómina: Juanlu (15M€), Vargas (12M€), Agoumé (12M€) o Carmona (12M€).

No obstante, el jugador con más cartel internacional de los cuatro es Rubén Vargas, que sería la venta más dolorosa para el equipo por su gran aportación al juego. La intención del Sevilla es darle salida a Juanlu, con un rol menos importante en el esquema de Almeyda, pero su venta dependerá de si vuelven a llegar ofertas importantes por el lateral derecho. El otro 'debe' del Sevilla en el mercado invernal será el de liberar fichas, con Álvaro Fernández y Federico Gattoni -que regresa de cesión- como principales favoritos a la rescisión de contrato.

SEVILLA, 23/09/2025.- El centrocampista del Sevilla Juanlu Sánchez (i) controla el balón durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

Los clubes vuelven a fijarse en Vargas de cara al mercado de enero

La salida de Dodi Lukébakio durante el pasado mercado estival dio un poco de 'aire' a la situación financiera sevillista, permitiendo que el extremo suizo se quedase en el Pizjuán para el inicio de temporada pese a las ofertas de otros equipos. Como indica el rotativo mencionado, el Sevilla no ha recibido ninguna oferta oficial por nadie de cara a enero, pero los clubes podrían aprovechar esta necesidad de vender para tratar de hacerse con los servicios de Vargas en el próximo mercado invernal.