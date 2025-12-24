Otamendi puede volver a LaLiga: el Barcelona estudia su fichaje

El mercado de fichajes de invierno se está calentando poco a poco. Con la llegada del mes de noviembre ya muchos equipos miran al mes de enero como el momento adecuado para reforzar sus plantillas, ya sea por urgencias o porque están haciendo una gran temporada. En este caso hay una posición en el campo por la que muchos equipos van a buscar sustituto en el mercado de fichajes. Si el año pasado era el Real Madrid el que tenía un problemón en la defensa con la plaga de lesiones que sufrió y con el que se relacionaron nombres como; Sergio Ramos o Matt Hummels, este curso es el FC Barcelona el que tiene problemas de esa índole.

El Barcelona busca experiencia para su defensa

El FC Barcelona se ha quedado sin Ronald Araújo y sin Andreas Christensen de un plumazo, lo que limita las opciones de Hansi Flick. De momento el alemán se ha encontrado en Gerard Martín un nuevo soldado para la causa, pero parece insuficiente.

Además en enero llega con un calendario exigente y el final de temporada con el Mundial 2026 en el horizonte. El Barcelona disputará LaLiga EA Sports, la Copa del Rey, las últimas dos fechas de la Fase Liga de la UEFA Champions League y la Supercopa de España en Arabia Saudí. Por lo que la necesidad de reforzar la defensa es todavía más importante.

Así pues tal y como desvela Mundo Deportivo el Barcelona valora la opción de lanzarse a por el fichaje de Nicolás Otamendi, como opción de experiencia y asequible para las ajustadas cuentas azulgranas. Sería un perfil diferente más para Hansi Flick.

Otamendi, campeón del mundo con Argentina, sigue siendo un fijo para Lionel Scaloni. / AP

La situación contractual de Otamendi

El futuro de Otamendi vuelve a estar en el aire como ya ocurriera en invierno de 2025. El central argentino de 37 años termina contrato con el Benfica en 2026. El central, con experiencia en España por su paso por el Valencia CF, sería una pieza que encajaría a la perfección en el perfil que necesita el Barcelona.

Quizá un último paso por un gordo de Europa como el Barcelona sería el paso previo para que Otamendi se marchara a un retiro dorado en su país, previsiblemente en River Plate. No obstante Otamendi sigue siendo importante en Lisboa, donde ha jugado ya 28 partidos esta temporada.

Su pasado en LaLiga y rendimiento actual

Nicolás Otamendi ya sabe lo que es competir en LaLiga y hacerlo a un alto nivel. El campeón del mundo estuvo solo una temporada en el Valencia CF. El central argentino dejó huella en su etapa en Mestalla, donde se consolidó como uno de los defensas más dominantes del campeonato por carácter, agresividad y liderazgo, llegando incluso a portar el brazalete de capitán. Otamendi además se marchó del Valencia CF por una buena suma de dinero al Manchester City.

Otamendi, en su etapa como capitán del Valencia CF, durante un encuentro en Mestalla. / F. Calabuig

Desde entonces, su carrera no ha ido sino a más: ha sumado experiencia en grandes escenarios europeos, se ha convertido en un fijo para la selección argentina campeona del mundo y mantiene un rendimiento notable en el Benfica, donde sigue compitiendo al máximo nivel pese al paso del tiempo. Ese bagaje en el fútbol español refuerza su atractivo como opción de mercado para un regreso a LaLiga.