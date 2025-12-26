Chimy Ávila, en la órbita del Getafe

Comienza la cuenta atrás para el mercado de fichajes de invierno y, con ella, los primeros rumores. El Getafe es uno de los equipos que en este próximo mes de enero se lanzará al mercado con el fin de reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Las prioridades, tal y como estableció Ángel Torres tras la última derrota del equipo azulón en La Cartuja (4-0) son un atacante y un central. En esa línea, según la información que ha dado a conocer Marca, el primer nombre que ha aparecido en la órbita de la entidad es el de Chimy Ávila.

El cuadro dirigido por José Luis Bordalás es uno de los menos anotadores de la categoría con 13 dianas, la misma cifra que el Rayo Vallecano. Únicamente el Real Oviedo, penúltimo clasificado, ha visto portería en menos ocasiones en lo que va de liga, un total de 7 en 17 jornadas. Es por ello que la dirección deportiva azulona concibe la zona ofensiva como uno de sus objetivos de cara a la ventana de traspasos que dará comienzo en los próximos días, para la que ya tiene algunos candidatos.

Uno de los primeros nombres que el Getafe habría puesto encima de la mesa sería el de Ezequiel 'Chimy' Ávila, que estaría estudiando una posible salida de heliópolis en busca de minutos. Y es que Cucho Hernández ha partido de inicio en todos y cada uno de los encuentros que el Real Betis ha disputado en la competición liguera, demostrando que es el '9' de confianza de Manuel Pellegrini. Además, el buen momento de las bandas, Ez Abde y Antony, ha reducido aún más las posibilidades del argentino esta temporada, que se han limitado a los últimos minutos de los partidos y a los enfrentamientos de Copa del Rey.

Los detalles de la operación

El Getafe sigue de cerca la situación del ex de la SD Huesca y, tal y como ha dado a conocer Marca, el futbolista vería con buenos ojos recalar en el equipo madrileño, un destino con el que no es la primera vez que se le asocia. Por el momento, se desconoce si el equipo azulón ha dado algún otro paso para tratar de incorporar a Ávila, pero el argentino ha aprvechado estos días de descanso para regresar a la competición en la mejor forma posible, independientemente de si es en Sevilla o en Madrid.