Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Chimy Ávila, en la órbita del Getafe

El conjunto azulón estudia el mercado con el objetivo de reforzar su ataque y el delantero argentino encajaría en sus planes

Betis' Chimy Avila, centre, controls the ball during the Conference League playoff second leg soccer match between Betis and Gent at the Benito Villamarin stadium in Seville, Spain, Thursday Feb. 20, 2025. (AP Photo/Jose Breton). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN

Betis' Chimy Avila, centre, controls the ball during the Conference League playoff second leg soccer match between Betis and Gent at the Benito Villamarin stadium in Seville, Spain, Thursday Feb. 20, 2025. (AP Photo/Jose Breton). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Andrea López

Comienza la cuenta atrás para el mercado de fichajes de invierno y, con ella, los primeros rumores. El Getafe es uno de los equipos que en este próximo mes de enero se lanzará al mercado con el fin de reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Las prioridades, tal y como estableció Ángel Torres tras la última derrota del equipo azulón en La Cartuja (4-0) son un atacante y un central. En esa línea, según la información que ha dado a conocer Marca, el primer nombre que ha aparecido en la órbita de la entidad es el de Chimy Ávila.

El cuadro dirigido por José Luis Bordalás es uno de los menos anotadores de la categoría con 13 dianas, la misma cifra que el Rayo Vallecano. Únicamente el Real Oviedo, penúltimo clasificado, ha visto portería en menos ocasiones en lo que va de liga, un total de 7 en 17 jornadas. Es por ello que la dirección deportiva azulona concibe la zona ofensiva como uno de sus objetivos de cara a la ventana de traspasos que dará comienzo en los próximos días, para la que ya tiene algunos candidatos.

Uno de los primeros nombres que el Getafe habría puesto encima de la mesa sería el de Ezequiel 'Chimy' Ávila, que estaría estudiando una posible salida de heliópolis en busca de minutos. Y es que Cucho Hernández ha partido de inicio en todos y cada uno de los encuentros que el Real Betis ha disputado en la competición liguera, demostrando que es el '9' de confianza de Manuel Pellegrini. Además, el buen momento de las bandas, Ez Abde y Antony, ha reducido aún más las posibilidades del argentino esta temporada, que se han limitado a los últimos minutos de los partidos y a los enfrentamientos de Copa del Rey.

Noticias relacionadas y más

Los detalles de la operación

El Getafe sigue de cerca la situación del ex de la SD Huesca y, tal y como ha dado a conocer Marca, el futbolista vería con buenos ojos recalar en el equipo madrileño, un destino con el que no es la primera vez que se le asocia. Por el momento, se desconoce si el equipo azulón ha dado algún otro paso para tratar de incorporar a Ávila, pero el argentino ha aprvechado estos días de descanso para regresar a la competición en la mejor forma posible, independientemente de si es en Sevilla o en Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents