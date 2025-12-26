El Real Oviedo anuncia el fichaje de Nico Fonseca

El primer refuerzo del mercado invernal para el Real Oviedo ya es oficial. Este no es otro que Nicolás Fonseca, mediocentro uruguayo de 27 años que llega al equipo ovetense en calidad de cedido hasta final de temporada desde Club León. El internacional con la Uruguay de Marcelo Bielsa, que sonó el pasado verano para el Valencia CF, se convierte así en la primera incorporación del cuadro dirigido por Guillermo Almada.

Nicolás Fonseca es el primer refuerzo del Real Oviedo en esta ventana de fichajes de invierno. El centrocampista de 27 años aterriza en la ciudad asturiana con el objetivo de ofrecerle un salto de calidad a la medular del conjunto carbayón, que necesita dar un paso al frente en esta segunda mitad de la temporada para tratar de luchar por la permanencia.

El futbolista internacional con la selección de Uruguay vestirá la elástica del Real Oviedo hasta final de temporada después de que la entidad ovetense alcanzase un acuerdo con el Club León de México en las últimas horas. De esta manera, Fonseca dará comienzo a su primera aventura en la élite del fútbol europeo. El futbolista ya conoce lo que es jugar en el viejo contienente, pues se formó en las categorías inferiores del fútbol italiano, pero su desempeño con la elástica azul será su primera en lo más alto.

Necesidad de liberar fichas

Pero, tal y como dio a conocer Superdeporte en las últimas horas, la inscripción de Nico Fonseca y las posibles próximas incorporaciones del equipo carbayón dependerán de que el club pueda dar salida a alguno de sus futbolistas. El Real Oviedo cuenta, en estos momentos, con las 25 fichas disponibles ocupadas. Por ello, a no ser que se dé de baja a alguno de los miembros de la plantilla, la entidad no podrá inscribir a sus fichajes.

Muy cerca del Valencia

El pasado mercado estival, el nombre de Fonseca fue uno de los más sonados para reforzar el centro del campo del Valencia CF. El equipo de Mestalla estuvo muy cerca de firmar al hijo del exfutbolista Dani Fonseca, que incluso llegó a despedirse de los trabajadores del club mexicano convencido de que su futuro estaba en la capital del Túria. Pero finalmente, los clubes no alcanzaron un acuerdo económico y la dirección deportiva blanquinegra optó por Baptiste Santamaría.