El Sevilla, tras un delantero que ha 'movido' más de 80 millones de euros en fichajes

El Sevilla está más que necesitado de efectivos en ataque y el mercado de invierno, lejos de fortalecer el equipo, podría provocar que se debilitase enormemente por alguna venta obligatoria. Almeyda ya conoce que en los planes de la dirección deportiva hispalense se encuentran tres fichajes: un delantero, un centrocampista y un defensa central.

Vargas, con posibilidades de salir

Sin embargo, para que puedan llegar los futbolistas deseados, primero deben salir jugadores importantes, pues el club de Nervión debe ingresar dinero. El candidato con más posibilidades de abandonar la disciplina sevillista es Rubén Vargas, quien ya pudo salir del club en el mercado estival. La venta de Lukébakio en verano alivió las cuentas del Sevilla, permitiendo que el extremo suizo se quedase, no obstante, la realidad podría ser distinta en enero.

Ahora mismo, con la marcha de Akor Adams a la Copa África, el Sevilla solo cuenta con Isaac Romero para la delantera, al que le está costando marcar goles. Por ello, Antonio Cordón ya se ha puesto 'manos a la obra' para buscar posibles refuerzos, siendo Elye Wahi, delantero que actualmente milita en el Eintracht Frankfurt, uno de los nombres que maneja.

Elye Wahi en el Eintracht Frankfurt / @Eintracht / X

Más de 80 millones en fichajes

La entidad andaluza habría presentado al club alemán una propuesta de cesión que incluiría una "elevada" opción de compra. Quizás el francés no tenga un nombre demasiado conocido en el mundo del fútbol, pero la realidad es que ha 'movido' más de 80 millones de euros con sus fichajes. En verano de 2023, el Lens desembolsó 30 'kilos' para hacerse con los servicios de Wahi, que militaba en el Montpellier. En el Lens le fue bastante bien, lo que llevó al Marsella a pagar 27 millones el verano siguiente, no obstante, en el Velódrome no tuvo tan buenas sensaciones, fichando por el Eintracht Frankfurt en enero de 2025, a cambio de 26 millones de euros.