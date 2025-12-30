Los futbolistas de LaLiga que acaban contrato en 2026 y serán libres de negociar en las próximas horas

Faltan pocas horas para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026, y con él, al mercado de fichajes de invierno. Durante el periodo de un mes, los equipos tienen la oportunidad de reforzar su plantilla con la vista puesta en el tramo decisivo de la temporada, que no es otro que la segunda vuelta y las eliminatorias de las competiciones tanto nacionales como europeas. Pero la de traspasos no es la única ventana que se abre para los clubes en el mes de enero, pues a partir del 1 de enero los futbolistas que finalizan contrato en junio disponen de vía libre para negociar su futuro con otros clubes.

Este año, en la máxima categoría del fútbol español, son decenas de futbolistas los que tendrán la oportunidad de poner fin a una etapa e iniciar un nuevo camino en otro club si deciden no renovar con sus respectivos clubes. El primer día del año marca la fecha a partir de la cual los jugadores y sus agentes podrán comenzar a entablar los primeros contactos para decidir sus próximos pasos.

Los nombres que destacan entre los equipos valencianos

Los representantes de la Comunitat Valenciana podrían ser los equipos más perjudicados, pues entre los recién ascendidos son hasta 12 los futbolistas que finalizan contrato el próximo verano y, en el caso de no querer ampliar su vinculación, podrían negociar su futuro en las próximas horas.

El Elche CF, una de las sensaciones de esta primera mitad de la temporada, es el club valenciano que cuenta con más nombres entre la lista de futbolistas que finalizan contrato el 30 de junio de 2026, un total de siete: Álvaro Núñez, André Silva, Aleix Febas, Léo Petrot, Matías Dituro, Pedro Bigas y Josan.

El actual colista de la competición en la temporada de su esperado regreso a la élite del fútbol español, el Levante UD, es el segundo club de la región con un mayor número de nombres en el listado de jugadores que serán agentes libres el próximo verano. Son hasta cinco los granotas cuyos nombres figuran en dicha recopilación: Mathew Ryan, Adrián Dela, Pablo Martínez, José Luis Morales y Diego Pampín.

Ryan, de rodillas, tras recibir un gol del Celta / LaLiga

El exvalencianista Dani Parejo, que recientemente cumplió 250 partidos con el 'submarino', es uno de los nombres propios que figuran en esta lista. Del mismo modo, sus compañeros Ilias Akomach, Alfonso Pedraza y Thomas Partey, uno de los últimos fichajes del conjunto dirigido por Marcelino García Toral, también podrían abandonar el club 'groguet' en 2026.

Por último, el Valencia CF es la entidad de la Comunitat Valenciana que cuenta con menos representantes entre la recopilación de futbolistas cuya vinculación vence el próximo verano. Tan solo son tres los futbolistas que pueden abandonar Mestalla la próxima temporada: Stole Dimitrievski, Eray Cömert y Thierry Correia, aunque según las últimas informaciones, el club ya habría dado los primeros pasos para la renovación de este último.

Oportunidades de mercado de LaLiga

Más allá de los clubes valencianos, son una amplia cantidad de futbolistas contrastados en la categoría los que en las próximas horas serán libres para negociar su futuro.