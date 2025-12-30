El Getafe sí hace los deberes y ficha al sustituto de Mayoral

Chimy Ávila está a un paso de cambiar de camiseta. El atacante argentino, de 31 años, no ha tenido suerte en su etapa en el Real Betis y ahora podría ver la luz en una segunda vuelta a las órdenes de José Bordalás en el Getafe.

La grave lesión de Borja Mayoral ha obligado al conjunto madrileño a moverse rápido en el mercado de fichajes para tratar de solventar el problema de no contar con su máximo goleador (4 tantos). Liso, con tres, es el segundo anotador del equipo en LaLiga, demostrando el serio problema existente de cara a puerta.

El delantero del Getafe Borja Mayoral (i) presiona al defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez en el partido de LaLiga entre el Getafe y el Atlético de Madrid, este domingo en el Coliseo / SERGIO PEREZ / EFE

Chimy Ávila dejó atrás su mejor momento por culpa de las lesiones. Fue uno de los jugadores revelación de Europa en 2019 gracias a su segunda vuelta con la SD Huesca y primera con CA Osasuna y es que marcó 17 goles en el año natural, sólo por detrás de las estrellas de Real Madrid y FC Barcelona. En enero de 2020, precisamente los culés estuvieron cerca de abonar su cláusula de rescisión, pero una gravísima lesión cortó en seco su carrera y el sueño de fichar por los culés se esfumó drásticamente. La siguiente temporada, nada más regresar de su rotura de ligamento cruzado, tuvo una recaída que volvió a dejarle KO prácticamente toda la temporada. Poco a poco fue recuperando su forma y en enero de 2024 se marchó al Betis por 4,7 millones. Ahora, según adelantó el diario 'As' prepara sus maletas para recalar en el Getafe y dotar al cuadro de Bordalás de todavía más carácter.

El Betis busca un delantero en el mercado

El Real Betis está rastreando el mercado de fichajes en busca de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández por el puesto de '9'. Bakambu, en la Copa África y Chimy Ávila, con un pie fuera, son las alternativas puras para la punta de ataque.