El Girona quiere ‘pescar’ en Can Barça

El futuro de Ter Stegen en el FC Barcelona está en el aire . El guardameta alemán, ya recuperado de su lesión, no encaja en los planes de Hansi Flick, pues no es ninguna sorpresa que Joan García es la primera opción para el técnico germano. El arquero alemán es consciente de que sus opciones para formar parte de la expedición alemana para el Mundial que se celebra el próximo verano serán mínimas si no cuenta con minutos en lo que resta de temporada, por lo que salir de Can Barça puede postularse como su única oportunidad para ello.

"Da igual si sigue en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y luego todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como portero de nivel mundial a la sombra de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de estar bajo palos en un Mundial”, fueron las palabras de Rudi Völler, exfutbolista y actual director deportivo de la selección de Alemania en la cabecera deportiva Kicker acerca de la situación del ex del Borussia Mönchengladbach.

Firme en su postura

Pero, pese a la opinión de Völler, la voluntad de Ter Stegen va por otro camino. El portero de 33 años de edad no da su brazo a torcer: quiere cumplir el contrato que le vincula con la entidad culé hasta 2028. La de este mercado de invierno se postula como una nueva guerra de posturas entre el FC Barcelona y Marc-André, la segunda en seis meses después de que el club llegase a retirarle la capitanía por no firmar su parte médico.

Finalmente, las aguas se calmaron a principios de agosto, Ter Stegen recuperó la capitanía y el club pudo inscribir a sus fichajes . Pero la tensión podría haberse avivado de nuevo, ya que, pese a que la intención del Barça es buscarle una salida con el fin de liberar masa salarial en el caso de que el club tenga que acudir al mercado, el alemán no vería con buenos ojos esta opción a no ser que llegase una oferta de un club grande de Europa.

Posible destino

Novias no le han faltado ni parece que le faltarán. Según ha dado a conocer Sport, el Aston Villa de Unai Emery tanteó la situación del guardameta azulgrana para cubrir una posible salida de Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, pero el campeón mundial acabó optando por continuar con los ‘villanos’. Ahora, es el Girona el que estaría dispuesto a lanzarse a por Marc-André según ha dado a conocer la cabecera catalana.

La delicada situación del Girona deportivamente y la polémica que envuelve a sus porteros, especialmente a Livakovic y a Gazzaniga, habría derivado en la búsqueda de un nuevo guardameta para defender los palos de Montilivi. Desde el club albirrojo una cesión y la reducción considerable de la ficha del alemán se postulan como las opciones más viables para que Ter Stegen pueda recalar en el cuadro dirigido por Míchel. La estrecha relación entre ambos clubes podría ser decisiva en la operación, pero la realidad es que será compleja.