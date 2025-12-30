El Celta de Vigo traspasa a De la Torre
El internacional estadounidense finaliza su cesión al San Diego y ficha automáticamete por el Charlotte FC de la MLS
El Celta y Charlotte FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del mediocentro, Luca de la Torre.
El internacional estadounidense se incorpora a las filas del conjunto de Carolina del Norte que compite en la Major League Soccer (MLS), después de haber jugado cedido la pasada temporada en el San Diego FC, también de la MLS.
Llegó en 2022, pero no cuajó
Luca de la Torre llegó a Vigo en julio de 2022 procedente de la Eredivisie, concretamente del Heracles Almelo, tras abonar 1,4 kilos. En total, han sido más de 3.800 minutos, repartidos en 67 encuentros, en los que Luca ha defendido la camiseta celeste aportando cuatro goles y nueve asistencias. La cantidad por la que habría sido traspasado ronda los 300.000 euros.
- Juan Bernat: 'Me quedan muchos años de buen fútbol
- Cancelo se marcha de Arabia y se postula como una opción para el mercado de invierno
- El espejo en el que se mira el Valencia para lograr el fichaje de Sadiq
- El Valencia CF se mete en semifinales de LaLiga FC Futures tras ganar al FC Barcelona
- El hijo de David Villa marca al Real Madrid... ¡y se besa el escudo!
- El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: 'Tenéis al mejor entrenador de Europa
- Fichaje del Valencia Basket
- La promesa de Carlos Corberán al valencianismo