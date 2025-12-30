El Celta de Vigo traspasa a De la Torre

El Celta y Charlotte FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del mediocentro, Luca de la Torre.

El internacional estadounidense se incorpora a las filas del conjunto de Carolina del Norte que compite en la Major League Soccer (MLS), después de haber jugado cedido la pasada temporada en el San Diego FC, también de la MLS.

Llegó en 2022, pero no cuajó

Luca de la Torre llegó a Vigo en julio de 2022 procedente de la Eredivisie, concretamente del Heracles Almelo, tras abonar 1,4 kilos. En total, han sido más de 3.800 minutos, repartidos en 67 encuentros, en los que Luca ha defendido la camiseta celeste aportando cuatro goles y nueve asistencias. La cantidad por la que habría sido traspasado ronda los 300.000 euros.