Oscar Bobb, en la agenda de un club de LaLiga

Oscar Bobb es uno de los últimos grandes talentos que ha emergido de las categorías inferiores del Manchester City. Tras ausentarse durante gran parte de la temporada pasada tras una compleja lesión, el joven atacante noruego afrontaba esta campaña como una oportunidad para consolidarse como uno de los fijos en la primera plantilla ‘cityzen’. Ha sido el gran estado de forma del tridente formado por Doku, Cherki y Haaland ha impedido que el futbolista de 22 años goce de los minutos esperados, unos minutos que busca encontrar en un nuevo club este mercado de invierno.

Bobb comenzó la temporada como parte del once de Pep Guardiola, pero con el paso de las jornadas, su participación fue reduciéndose gradualmente, hasta apenas disponer de minutos en los últimos seis encuentros del equipo skyblue. El extremo, internacional con la selección de Noruega, no quiere perderse el que sería su primer Mundial como absoluto en el combinado que lidera su compañero de equipo Erling Haaland.

La reducción de sus oportunidades y la voluntad para formar parte de la expedición noruega para la Copa del Mundo que se celebra el próximo verano entre Estados Unidos, México y Canadá serían los motivos por los que el joven futbolista estaría dispuesto a abandonar el conjunto mancuniano en este mercado invernal en busca de minutos en un nuevo destino.

Posibles destinos

Son varios los equipos que siguen de cerca los pasos del talento noruego. Según ha dado a conocer el medio deportivo talkSPORTS, uno de ellos sería el Sevilla FC. Y es que el conjunto hispalense tratará de reforzar su parcela ofensiva en esta ventana de traspasos del mes de enero, aunque lo hará sin realizar una gran inversión dada su delicada situación económica.

En estos momentos, una cesión simple sería la opción más viable para la dirección deportiva andaluza. Lo cierto es que desde las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán son conscientes de que no será una operación sencilla, pues el Sevilla no es el único equipo interesado en los servicios del atacante del Manchester City. El Borussia Dortmund, el Fulham y el Crystal Palace también estarían estudiando esta opción y, por sus capacidades económicas, se postularían como mejores postores que el conjunto de LaLiga EA Sports.