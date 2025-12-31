Bordalás pide fichajes para el Getafe ¿Chimy Ávila será el primero?

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este miércoles que la baja de su delantero Borja Mayoral "acentúa la necesidad de incorporaciones" en el mercado de invierno, que se inicia justo con el partido frente al Rayo, un equipo "muy poderoso" al que se miden el viernes en el Estadio de Vallecas. Borja Mayoral, que esta temporada lleva 17 partidos y seis goles, fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha que le podría tener de baja unos dos meses.

"Está siendo una temporada extraordinariamente dura por todo lo que esta ocurriendo desde el inicio, con las necesidades y problemas, y el equipo está dando la cara. Es admirable como los jugadores están intentando sostener al equipo ante la falta de efectivos y eso nos hace sentirnos orgullosos", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

Suena Chimy Ávila

"La baja de Mayoral es importante en estos momentos y se suma a las que tenemos. La dirección deportiva y yo estamos alineados, sabemos las necesidades, que se han acentuado ahora, y que no son pocas. Vamos a ver si hay suerte porque todo dependerá de lo que quiera y pueda el club pero está claro que necesitamos incorporaciones", confesó. Precisamente el nombre que más suena para reforzar la delantera del Getafe es el hispano argentino Chimy Ávila, exjugador de Huesca y Osasuna que actualmente se encuentra en el Real Betis.

El técnico azulón desveló que el delantero madrileño se sometió a una resonancia hace un mes y prefirió "llevarlo en secreto por la privacidad de datos". "Cada uno es libre de llevar la situación como quiere. Tuvo una pequeña rotura en el menisco que le dejaba entrenar y competir pero se ha hecho más grande y en las últimas semanas tenía muchas dificultades. Al acabar un partido se tiraba tres días recuperándose y ha decidido operarse del menisco que no tenía lesionado. Uno siempre intenta ayudar al equipo evitando el quirófano pero no ha podido ser", manifestó.

"Afortunadamente lo que me han comentado los médicos es que está bien, deseando iniciar cuanto antes el periodo de recuperación y vamos a ver el tiempo estimado. Se habla de dos meses pero veremos finalmente cuánto es", apuntó.

Rayo - Getafe para empezar el año

El primer partido del Getafe en 2026 será en Vallecas frente al Rayo. "Un derbi siempre atractivo, muy disputado y un partido muy difícil". "El Rayo es un equipo dinámico, muy intenso, que tiene mucha velocidad, y eso lo hace doblemente complicado. Tenemos que estar a un gran nivel, muy juntos, porque tenemos la experiencia de la temporada pasada. Es un equipo muy poderoso", señaló. "Estamos en un momento delicado del campeonato, venimos de no tener buenos resultados y el equipo quiere reencontrarse con las buenas sensaciones. Los jugadores son conscientes de que tendremos que estar a un nivel altísimo, con mucho compromiso, buena actitud y ayudando al equipo", concluyó