João Cancelo (31 años) podría ser la sorpresa del mercado de fichajes

João Cancelo podría tener las horas contadas en el Al-Hilal. El internacional portugués se quiere marchar de Arabia Saudí tras un año y medio disfrutando de lo que para otros es un retiro dorado. Hay que recordar que se marchó del Manchester City en agosto de 2024 a cambio de 25 millones de euros y todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que difícilmente saldría libre.

El habilidoso lateral, de 31 años, no está disfrutando de la experiencia todo lo que le hubiera gustado. Y eso que en la plantilla comparte vestuario con jugadores con pasado europeo como Bono, Theo Hernández, Koulibaly, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Leonardo o Darwin Núñez, con los que actualmente marcha tercero en la tabla con un partido menos.

Cancelo en el Valencia en la 14/15 / Valencia CF

Lo que viene quedando claro en las últimas fechas es lo a disgusto que se encuentra Cancelo e incluso recientemente mostró su interés en "nuevas aventuras". O quizá no tan nuevas. El caso es que ningún equipo europeo está dispuesto a abonar una gran cantidad por su traspaso o igualar su ficha actual, pero sí hay cola para intentar convencerle para que se suma a un proyecto deportivo de primer nivel.

Tres clubes intentarán su regreso

Por el momento ya son tres sus exclubes que le han abierto la puerta a un posible regreso. En Italia suenan Inter de Milán y Juventus de Turín, mientras que en España se muestra muy atento el FC Barcelona. Los culés necesitan un recambio de garantías para Koundé y aunque la entidad del Camp Nou no pasa por su mejor momento financiero, podría intentar hacerle un hueco aprovechando tanto la lesión de gravedad de Christensen como una más que posible salida de Ter Stegen. De esta manera, Eric García podría volver al eje de la zaga y no lastrar una posición ya 'tocada' por las ausencias y bajo rendimiento de Ronald Araújo.

Los datos de João Cancelo: Clubes, millones en traspasos, goles...

João Cancelo no pasará a la historia como uno de los mejores defensas de Portugal. Tampoco como uno de los más brillantes laterales de Benfica, Valencia CF, FC Barcelona, Inter, Juventus o City. Es más bien un talentoso carrilero con clara vocación ofensiva que ha llegado a mover más de 145 millones de euros. El Valencia CF fue el primero en ficharle a cambio de 15 millones de euros para luego cederlo al Inter y posteriormente venderlo a la Juve por 40 kilos, algo que aprovecharon los italianos para hacer caja con el City un año después y rascar 65 millones en una desproporcionada transacción.

Cancelo y Nico Williams en un Barcelona-Athletic. / EFE

El internacional acumula 64 partidos y 12 tantos con su selección. Con el Valencia CF llegó a anotar cuatro goles y repartir ocho asistencias en tres temporadas (entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League). Una vez abandonado Mestalla, fue ganando enteros como carrilero polivalente al poder jugar por ambas bandas, así como cuajar partidos de buen nivel de interior.