Oferta millonaria del Chelsea para llevarse a una pieza clave del Barça

Fermín se ha convertido en uno de los nombres propios del Barça en la última semana. Fue decisivo ante el Espanyol saliendo desde el banquillo, con dos asistencias en apenas cuatro minutos que inclinaron el derbi para el equipo de Hansi Flick. Y, frente al Athletic Club en la Supercopa de España, firmó una primera parte brillante: un gol y dos asistencias para impulsar a su equipo hacia la final.

Fermín abraza a Dani Olmo tras el primer gol del Barça en el derbi contra el Espanyol. / Associated Press/LaPresse / LAP

Su impacto no ha pasado desapercibido en el panorama futbolístico. El Chelsea vuelve a tenerle en el radar y ya prepara una ofensiva importante para reforzar la plantilla que dirige Liam Rosenior, quien recientemente fue anunciado como nuevo entrenador de los de Stamford Bridge. El club londinense ya llamó a la puerta del Barça en el pasado mercado de verano amenazando con llevárselo y mantiene vivo su interés por el centrocampista de 22 años.

En su segunda temporada con Hansi Flick, Fermín está aprovechando cada oportunidad, aunque sin ser un titular fijo. La fuerte competencia en el centro del campo, con Pedri y Frenkie de Jong como indiscutibles, y Dani Olmo rindiendo sobre el césped cuando ha estado disponible, ha limitado sus minutos. Aun así, las lesiones y su rendimiento le han abierto la puerta del once en los últimos cuatro partidos: Guadalajara, Villarreal, Espanyol y Athletic Club, entre Copa del Rey, LaLiga y Supercopa.

Oferta millonaria desde Stamford Bridge

Según el periodista Ekrem Konur, el Chelsea estaría dispuesto a invertir hasta 150 millones de euros para fichar a Fermín y a Rafael Leão, del Milan. El propio jugador, sin embargo, fue claro tras el primer acercamiento del club inglés: “Mi deseo siempre fue quedarme en Barcelona. Nunca he dudado”. Pese a ello, si Fermín entiende que necesita más protagonismo, la opción de la Premier League podría volver a ganar fuerza.