El joven delantero deseado por el Real Madrid que ahora cuesta una millonada

El mercado de fichajes no tiene pinta de moverse mucho en el Real Madrid a lo largo de enero. Xabi Alonso pidió tanto un delantero como un centrocampista, pero en ambos casos Florentino Pérez lo rechazó. Por una cosa o por otra el técnico vasco ya no está en la entidad y su puesto lo ha ocupado de manera interina Álvaro Arbeloa. Está por ver si el nuevo inquilino del banquillo blanco reclama refuerzos o la dirección deportiva prefiere esperar a verano. Quizá para otro proyecto.

Precisamente en el mercado de verano se produjo un movimiento en LaLiga Hypermotion que sorprendió, en parte, a propios y extraños. Se trata del delantero camerunés Christian Kofane, que el curso pasado asombró a media Europa tras recalar en el Albacete y anotar 8 goles en la segunda vuelta. Tenía 18 años y la cláusula de 5 kilos y muchos clubes de LaLiga mostraron interés en ficharlo... incluido el Real Madrid que tenía intención de hacerle ficha del filial para darle dinámica del primer equipo. En cualquier caso no hubo decisión y fue el Bayer Leverkusen quien abonó algo más que su precio de libertad para reclutarlo. Proyecto Champions en toda regla con los de la Bundesliga.

Christian Kofane, celebrando un gol con el Alabcete / LaLiga

Una millonada por Kofane

El internacional camerunés, de 19 años, lleva cuatro goles este curso con los alemanes y SkySport asegura que la cifra sobre la que se podría cerrar el traspaso ronda los 50 millones de euros. Otros clubes como el FC Barcelona también le siguen de cerca como posible sustituto de Lewandowski, pero son los del Santiago Bernabéu quienes tendrían tomada la delantera... con un año de retraso.