El Atlético mueve ficha por Kang-in Lee, el gran objetivo de Mateu Alemany

La vida da muchas vueltas y en el mundo del fútbol todavía más con este caso en el que dos ‘viejos conocidos’ podría reencontrarse. Mateu Alemany ha aterrizado en el Atlético de Madrid con plenos poderes y con mucho trabajo por delante. El ex directivo de Mallorca, Valencia y FC Barcelona se ha puesto manos a la obra con el mercado rojiblanco en el que ya ha dado salida a dos fichajes fallidos como Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, por una buena cantidad de dinero. Y es que las dotes negociadoras de Alemany siguen intactas como ya demostró en el Can Barça y en Mestalla.

Una vez Alemany ha encarrilado las salidas de la plantilla de Diego Pablo Simeone, el argentino necesita más dinamita para su equipo. El técnico siempre es exigente y no se conformará con cualquier incorporación por ello Alemany ha viajado hasta París para interesarse por la situación de Kang In Lee, objetivo prioritario para el Atlético en enero.

Mateu Alemany, en plena ofensiva del Atlético por Kang-in Lee. / EFE

Una operación viable: contrato, precio y buena sintonía con el PSG

Según ha informado el diario AS, el directivo colchonero estuvo en el Paris Saint-Germain – LOSC Lille para mover ficha por el surcoreano, al que conoce muy bien de su etapa en el Valencia CF.

A priori y según la información del citado medio, la sintonía entre las partes es buena y Kang-in Lee vería con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports. A las órdenes de Luis Enrique este curso ha participado en 21 partidos pero repartidos en 550 minutos de juego.

El Atlético tiene margen económico tras las ventas

Simeone necesita un centrocampista que pueda jugar en cualquier posición de ataque, más aún con las salidas de Raspadori y de Gallagher, pero sobre todo, por el italiano.

Aunque según AS la operación por Kang In Lee no se ha concretado ni como traspaso ni como cesión, pero el músculo económico del Atlético ha crecido con las operaciones del italiano y del inglés por lo que no sería un escollo en una operación que tasan alrededor de los 40 millones de euros.

Simeone quiere más dinamita con el fichaje de Kang In / Kiko Huesca

La estrella de la Academia VCF que el Valencia CF 'regaló'

Kangin era uno de los diamantes más brillantes de la Academia hace no demasiado tiempo, pero el ecosistema implantado por Meriton en València fue mermando poco a poco al futbolista. Finalmente, en el verano de 2021, tras quedarse sin dorsal para dárselo a Marcos André, el surcoreano se marchó con la carta de libertad, es decir gratis, al Mallorca. Ni un solo céntimo tuvo que buscar el club bermellón en su caja fuerte para hacerse con los servicios de un jugador con el que hicieron una buena venta por más de 20 millones al PSG. Otro sonrojo a la gestón de Peter Lim en Mestalla.