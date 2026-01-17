El Getafe sigue reforzándose: Dos fichajes más para Bordalás

El Getafe CF se ha puesto manos a la obra con los fichajes de enero en las últimas 72 horas. El conjunto azulón estaba pendiente del Fair Play Financiero para poder reforzar la plantilla, más aún después de la enésima rajada de José Bordalás pidiendo ayuda a Ángel Torres ante una plantilla escueta y también alterada por lesiones importantes como la Borja Mayoral. Este viernes por la noche y el sábado por la mañana han sido horas de mucho trabajo en las oficinas del club madrileño, que ha oficializado dos fichajes de un plumazo; Sebastián Boselli y Zaid Romero.

El primero es un jugador argentino de 22 años que llega procedente del River Plate y lo hace en forma de cesión con opción ha compra. El central, formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting, también puede jugar en el lateral derecho. Por su parte Romero llega desde el Brujas. El argentino también es central y llega a prestámo por el conjunto belga, pero en este caso no se informa de opción de compra.

El próximo rival del Valencia CF anunció primero la llegada de Martín Satriano. El delantero centro podría estrenarse este mismo fin de semana en el Coliseum ante el equipo de Carlos Corberán. Así pues con estas incorporaciones casi a destajo, los azulones suman tres futbolistas a la causa para empezar a lograr puntos de cara a la permanencia desde ya.

Este es el comunicado del Getafe CF de Sebastián Boselli

El Getafe Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el River Plate para la cesión con opción de compra de Sebastián Boselli, zaguero uruguayo de 22 años.

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting Club, es internacional con la selección uruguaya sub20 y sub23 y cuenta con experiencia en el fútbol profesional argentino, así como en la Copa Libertadores.

El uruguayo se pone a las órdenes de José Bordalás para reforzar la línea defensiva. Un juagdor polivalente ya que puede actuar tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho.

Bienvenido a tu nueva casa, Sebastián.

Este es el comunicado del Getafe CF de Zaid Romero

El Getafe CF incorpora un nuevo integrante al centro de la defensa. Zaid Romero, central argentino de 26 años, llega a la plantilla azulona en calidad de cedido hasta final de temporada.

Zaid llega para reforzar el eje de la zaga de José Bordalás para lo que resta de campaña, aportando solidez y poderío aéreo. El argentino recala después de formar parte de la plantilla del Club Brujas desde la 24/25, contando con buenas actuaciones en la Liga Belga y con grandes experiencias con el club brujense en la Champions League.

¡Bienvenido a Getafe, Zaid!