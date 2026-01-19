Almeyda resignado en el Sevilla: sin fichajes, en crisis deportiva y con el club en venta

El Sevilla FC vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. En lo deportivo, en lo institucional y en lo social. Y Matías Almeyda, su entrenador, ya no lo esconde. El técnico argentino asumió públicamente lo que muchos temían: el Sevilla no podrá fichar en el mercado de invierno siempre y cuando no hayan ventas, justo cuando el equipo atraviesa una situación límite en la clasificación.

“No habrá incorporaciones”, vino a decir Almeyda, con gesto serio y discurso contenido. Un mensaje directo, sin rodeos, que refleja la realidad de un club atrapado por sus problemas económicos y por una planificación que no ha dado resultado. El Sevilla afrontará el tramo decisivo de la temporada con lo que hay, y eso, en Nervión, suena a alarma, algo que casi se ha convertido en habitual en las últimas temporadas.

“No habrá fichajes”: Almeyda asume un enero sin refuerzos

La situación deportiva es preocupante. El Sevilla coquetea con los puestos peligrosos después de las victorias de Valencia, Mallorca y Girona y transmite fragilidad jornada tras jornada. Falta solidez, faltan soluciones y ahora también faltan refuerzos. Almeyda intenta sostener el discurso del compromiso y del trabajo diario, pero la sensación es que el margen de maniobra se ha reducido al mínimo.

La afición lo percibe y el ambiente alrededor del club vuelve a tensarse. El Sánchez-Pizjuán, históricamente un refugio, empieza a convertirse en un termómetro de la crispación.

"Yo repito lo que dije y que todos ya saben: para poder contratar, el club económicamente tiene que estar de otra manera distinta a la que está. Entonces, para contratar hay que vender. Ésa es la realidad nuestra. Yo no pongo excusas. No las puse el primer día ni las voy a poner hasta el último. Tenemos un grupo al cual le estamos dando confianza. Desde la tranquilidad y de la unión que necesitamos tenemos que trabajar para mejorar en algunos aspectos; pero no me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales", aseguró en la previa al duelo contra el Elche un cabizbajo Almeyda.

El Sánchez-Pizjuán, escenario de un Sevilla marcado por la falta de fichajes y la inestabilidad social. / Jose Manuel Vidal / EFE

Inestabilidad social y ruido institucional; Sergio Ramos irrumpe en escena

A la crisis deportiva se suma un contexto social cada vez más inestable, casi similar al que se vive en Mestalla desde hace un lustro. El sevillismo vuelve a mirar a los despachos con desconfianza. Las dudas sobre el rumbo del club, la gestión económica y la falta de claridad en el proyecto alimentan un clima enrarecido que no ayuda al equipo. Y cuando parecía que nada podía añadir más incertidumbre, apareció un nombre propio que lo cambió todo.

La posible oferta de compra del Sevilla FC por parte de Sergio Ramos ha sacudido al entorno como un terremoto. El excapitán sevillista, símbolo del club y figura mundial, emerge ahora como protagonista inesperado en un momento crítico. La noticia ha generado impacto, debate y división, pero sobre todo ha añadido más ruido a una situación ya de por sí frágil. El simple hecho de que el nombre de Ramos esté vinculado a una operación de este calibre habla del momento que atraviesa el club.

Sergio Ramos, protagonista inesperado tras trascender una oferta para comprar el Sevilla FC. / Jose Manuel Vidal / EFE

Almeyda, solo ante la tormenta

En medio de este escenario, Matías Almeyda intenta mantener el timón firme. El argentino sabe que su papel es sostener al equipo cuando todo tiembla alrededor. Sin fichajes, con presión creciente y con un entorno convulso, su figura gana peso… y riesgo.

El Sevilla entra en semanas decisivas. En el césped y fuera de él. Y mientras el mercado de enero pasa de largo, la sensación es clara: el club juega un partido mucho más grande que el de cada jornada.