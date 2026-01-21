Oferta FutbolJobs: Se busca mediocentro, enviar CV aquí
El portal de trabajo futbolero publica una oferta con un sueldo que va de 600.000 euros hasta el millón. Los requisitos, al alcance de cientos de españoles
Son miles los futbolistas que juegan en España y podrían hacerlo en otras muchas ligas. Está claro que llegar a Primera está al alcance de muy pocos, como jugar en la Premier League o la Serie A, pero hay campeonatos de un nivel muy inferior en el que podrían dar la talla profesionales de categorías RFEF. Ojo, que a alguno le podría cambiar la vida.
El portal FutbolJobs ha publicado una oferta de trabajo. No es una oferta normal, ya que se requiere mudarse forzosamente a Arabia Saudí. El sueldo, eso sí, es acorde al contratador... y eso que no se especifica el club que busca refuerzo, más allá de que juega en la Primera árabe. Lo que tienen más claro es que buscan un mediocentro defensivo y debe tener experiencia en alguna liga similar a la árabe o superior. Vamos, mínimo en España hay tres categorías capaces.
Oferta de trabajo como futbolista en Arabia Saudí
Para optar a la oferta requieren un CV o bien la ficha de Transfermarkt en caso de haberla, así como un vídeo highlight actualizado de esos que cualquier jugador que se precie puede montar. No van a pagar traspaso, ya que todo lo destinan al salario ofrecido, que va desde los 600.000 euros hasta el millón. En este sentido, es indispensable ser agente libre o depender exclusivamente a un representante.
