Oferta FutbolJobs: Se busca mediocentro, enviar CV aquí

Son miles los futbolistas que juegan en España y podrían hacerlo en otras muchas ligas. Está claro que llegar a Primera está al alcance de muy pocos, como jugar en la Premier League o la Serie A, pero hay campeonatos de un nivel muy inferior en el que podrían dar la talla profesionales de categorías RFEF. Ojo, que a alguno le podría cambiar la vida.

El portal FutbolJobs ha publicado una oferta de trabajo. No es una oferta normal, ya que se requiere mudarse forzosamente a Arabia Saudí. El sueldo, eso sí, es acorde al contratador... y eso que no se especifica el club que busca refuerzo, más allá de que juega en la Primera árabe. Lo que tienen más claro es que buscan un mediocentro defensivo y debe tener experiencia en alguna liga similar a la árabe o superior. Vamos, mínimo en España hay tres categorías capaces.

Oferta de trabajo en Arabia Saudí / FutbolJobs

Oferta de trabajo como futbolista en Arabia Saudí

Para optar a la oferta requieren un CV o bien la ficha de Transfermarkt en caso de haberla, así como un vídeo highlight actualizado de esos que cualquier jugador que se precie puede montar. No van a pagar traspaso, ya que todo lo destinan al salario ofrecido, que va desde los 600.000 euros hasta el millón. En este sentido, es indispensable ser agente libre o depender exclusivamente a un representante.