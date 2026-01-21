Osasuna se adelanta a media Liga por el fichaje de Raúl Moro

Raúl Moro es uno de los objetivos de media España después de triunfar en el Valladolid. Tras pasar por las canteras de Manresa, Espanyol y Barcelona, con sólo 17 años se marchó a la Lazio en un sorprendente fichaje por el que los italianos abonaron 6 millones de euros al Barça. El extremo era una de las mayores sensaciones europeas de su generación y deslumbraba en el filial romano con una superioridad aplastante. Ahora han pasado algunos años y con sólo 23 recién cumplidos, regresará a LaLiga en un nuevo traspaso millonario.

Sin opciones para ser titular en el primer equipo fue cedido a Ternana, Real Oviedo y Real Valladolid, quien finalmente se lo quedó en propiedad por 2,5 kilos. Sus mejores momentos los vivió en Pucela, siendo pieza fundamental para lograr el ascenso y convirtiéndose en su estrella una vez en Primera. Cinco goles y seis asistencias son números llamativos para un chico de 21 años que empezaba a sorprender en la élite española.

Media LaLiga, tras Moro

El Ajax le tenía en cartera y terminó abonando más de 10 millones de euros para hacerse con el 90% de sus servicios, más allá de algunos bonus que no cumplirá en Ámsterdam. Ahora, con Braulio Vázquez al mando de las operaciones de Osasuna, el cuadro navarro está cerca de adelantarse a otros como Mallorca, Espanyol, Real Sociedad o Villarreal en la firma de su traspaso según publica Marca.

Raúl Moro en su estapa en el Valladolid / EFE

El sistema de Braulio para reforzar Osasuna

Se trata de una apuesta arriesgada, pero que el director deportivo rojillo ya realizó este pasado verano con Víctor Muñoz. Osasuna abonó entonces 5 kilos (más uno en variables) por el 50% del extremo del Real Madrid, que además se reservaron opciones de recompra futura. Con el Ajax no se espera este extremo, pero sí una cantidad cercana a los 5 millones por la mitad del pase. Si nada se tuerce, Raúl Moro vestirá la camiseta de Osasuna. Es el segundo fichaje invernal tras el de Javi Galán.