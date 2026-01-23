El Hellas Verona ya busca recambio para Unai Núñez y quiere fichar a un ex del Atlético de Madrid
Se trata de un internacional marroquí en categorías inferiores que pasó por la cantera colchonera y actualmente juega en Bélgica
La llegada de Unai Núñez al Valencia CF está encarrilada y eso que el central vasco es uno de los más habituales en los onces del Hellas Verona. Una vez se rompa la cesión con el Celta de Vigo, club propietario de sus derechos, la entidad italiana tendrá la necesidad de incorporar un nuevo zaguero a su disciplina. En este sentido, la dirección deportiva sigue a varios jugadores.
Los del Marcantonio Bentegodi acostumbran a jugar con tres centrales, por lo que es imperante contar con varios zagueros en la primera plantilla. En estos momentos, además de con Núñez, tienen a Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini, además de los poco habituales Slotsager y Ebosse.
Fichaje que jugó en España
Con todo esto, uno de los nombres que ha trascendido como posible recambio para Unai es el del franco-marroquí Redouane Halhal, del Mechelen belga. Según publica Telenuovo, el defensa, de 22 años, puede jugar como central, así como lateral de ambas bandas y tuvo una breve experiencia en la cantera del Atlético de Madrid que no cuajó.
