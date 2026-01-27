¿Quién es Cyril Ngonge? El delantero que el Espanyol va a fichar de la Serie A
El delantero belga, propiedad del Napoli y cedido en el Torino, gana enteros como refuerzo de última hora en un mercado sin margen de error
El Espanyol mantiene abiertas varias vías para reforzar su ataque en el tramo final del mercado de invierno, y uno de los nombres que ha ganado peso en las últimas horas es el de Cyril Ngonge. El delantero belga aparece como una alternativa real para paliar la baja de larga duración de Javi Puado, ausente tras sufrir una grave lesión de rodilla que ha obligado al club a replantear sus prioridades ofensivas.
Ngonge, de 25 años, pertenece al Napoli, con el que se proclamó campeón de la Serie A, aunque en la presente temporada compite en calidad de cedido en el Torino. A las órdenes de Marco Baroni, el atacante se ha consolidado como una pieza habitual, participando en 20 de las 22 jornadas disputadas hasta la fecha, un dato que refleja tanto su fiabilidad como su ritmo competitivo.
Muchos clubes están pendientes de la situación de Ngonge
Su situación no ha pasado desapercibida en el mercado. Clubes como la Lazio también han mostrado interés, lo que complica una operación ya de por sí exigente. Para el Espanyol, el reto pasa por presentar un proyecto deportivo convincente y encajar unas condiciones económicas ajustadas, en un contexto en el que cada decisión puede marcar el rumbo de la temporada. Sin embargo y según ha contado Gianluca di Marzio la llegada de Ngonge al Espanyol podría cerrarse con una cesión con opción de compra.
El calendario no concede tregua. El mercado se cierra a la medianoche del próximo lunes 2 de febrero y el margen de maniobra es mínimo. En el club son conscientes de que cualquier incorporación debe ofrecer rendimiento inmediato, especialmente en una ventana que no perdona errores. Ngonge es una opción firme, aunque no la única, dentro de una apuesta de última semana que exige precisión, rapidez y convencimiento.
