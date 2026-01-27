El histórico Dani Güiza tiene nuevo equipo... ¡a sus 45 años!

Un futbolista puede ser eterno porque queda para siempre en el recuerdo de los aficionados, en los libros de historia o simplemente porque se resiste a colgar las botas. A Dani Güiza todavía le queda mucho para llegar a los 57 años del japonés Kazuyoshi Miura, pero supera a los Roque Santa Cruz (44 años) en el Libertad de Paraguay o los de Santi Cazorla (40) con el Real Oviedo.

Este martes 27 de enero hemos conocido que Dani Güiza, campeón continental con la selección española en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, vuelve a sus orígenes y, con 45 años, jugará en el Jerez Industrial, club cercano a su barrio natal.

El club industrialista ha anunciado el fichaje del ariete jerezano, último futbolista español ganador del trofeo al máximo goleador de Primera División ('Pichichi'), en 2008 al anotar 27 goles con el Real Mallorca. Güiza militará en el club de categoría regional, que lucha por el ascenso a División de Honor andaluza y que tiene su sede en el estadio Pedro Garrido, limítrofe con la barriada Liberación, donde comenzó el futbolista en su etapa de cantera a mediados de los años noventa.

De clubes internacionales a la categoría regional española

El delantero ha jugado las últimas temporadas en otros equipos de categoría regional, como el Algaida, CD Rota, Rayo Sanluqueño o UD Roteña. La trayectoria profesional de Güiza empezó con 18 años en el Xerez, en la temporada 98-99, y durante más de dos décadas también le ha llevado a jugar en España en el Dos Hermanas, Mallorca, Recreativo de Huelva, Barcelona B, Ciudad de Murcia, Getafe, Cádiz y Atlético Sanluqueño. Además, el delantero ha militado en el extranjero en el Fenerbahçe turco, Johor de Malasia y en el Cerro Porteño paraguayo.