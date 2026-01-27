El Athletic ficha a Testimony Onukwuru

Los mercados de fichajes, sean de verano o invierno, sirven para reforzar las necesidades de todos los clubes. En ocasiones, incluso, la dirección deportiva opta por incorporar jugadores a los filiales con la esperanza de que tarde o temprano den el salto al primer equipo y de esta manera ahorrarse un buen dinero en el futuro. Este podría ser el caso del Athletic Club con Testimony Onukwuru.

Onukwuru es un zaguero que destaca por su gran condición física y juega en el CD San Ignacio, club convenido por el Alavés. El jugador nació en Vitoria hace 19 años, donde llegaron sus padres poco antes desde su Nigeria original. El prometedor defensa llevaba tiempo seguido por el Athletic, aunque fue en los últimos meses cuando más interés se mostró en él. Según 'Noticias de Álava', el Alavés no habría presentado oposición a su fichaje por el Athletic, club acostumbrado a 'asaltar' las canteras cercanas.

El Athletic lo manda directo al Basconia

Las intenciones de los de Bilbao pasan por dejarle unos meses en el Basconia (su tercer equipo) antes de incorporarse al filial. Las necesidades de los diferentes técnicos marcarán la hoja de ruta con Onukwuru.