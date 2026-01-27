El inesperado regreso a España que reforzará a la SD Huesca

La SD Huesca continúa moviéndose con discreción pero firmeza en el mercado y tiene muy encarrilada la incorporación de Joaquín Fernández, un central con experiencia contrastada que apunta a convertirse en uno de los refuerzos defensivos del equipo azulgrana. El futbolista, de 29 años, llegaría libre tras finalizar su etapa en el Kansas City de la MLS, una circunstancia que facilita la operación y encaja con la política de incorporaciones del club.

Joaquín Fernández es un defensa formado en el fútbol español, con un recorrido sólido en LaLiga y Segunda División, además de haber competido fuera de España. En su trayectoria figuran etapas en la UD Almería y el Real Valladolid, donde acumuló minutos en escenarios exigentes y conoció de primera mano la presión de pelear por objetivos ambiciosos. Posteriormente, dio el salto al Trabzonspor, una experiencia internacional que amplió su bagaje competitivo antes de probar fortuna en Estados Unidos.

Un refuerzo experimentado para la zaga del Alcoraz

En la SD Huesca valoran especialmente su capacidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos, su lectura del juego y su experiencia en el fútbol profesional. Se trata de un perfil que puede aportar solidez, jerarquía y fiabilidad a una línea defensiva que busca reforzarse de cara al tramo decisivo de la temporada, donde cada detalle puede resultar determinante.

Además, su llegada permitiría aumentar la competencia interna en la zaga y ofrecer más alternativas al cuerpo técnico, tanto a nivel táctico como en la gestión de cargas y rotaciones. El hecho de que llegue libre supone una ventaja añadida en un mercado cada vez más condicionado por los márgenes económicos y la necesidad de ajustar cada movimiento.

Noticias relacionadas

El central cuenta con experiencia en clubes como la UD Almería y el Real Valladolid. / EFE

Si no surgen imprevistos, la operación podría cerrarse en los próximos días, consolidando un fichaje que responde a una idea clara: sumar experiencia y rendimiento inmediato sin comprometer la estabilidad del proyecto. Joaquín Fernández se perfila así como una apuesta segura para reforzar la defensa de la SD Huesca en un momento clave del curso.