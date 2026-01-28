Nuno ficha un internacional español para el West Ham

Adama Traoré, de 30 años, se une a los Hammers procedente del Fulham por una tarifa no revelada, lo que lo reunirá con el entrenador en jefe Nuno Espírito Santo, con quien trabajó anteriormente en Wolverhampton Wanderers. Fuerte, rápido y capaz de crear y marcar goles, Adama es un jugador probado en la Premier League que sumará experiencia y calidad al poder de ataque de Nuno.

Nacido en L'Hospitalet de Llobregat, Adama pasó por la Masía antes de pasar a la Premier League con el Aston Villa en 2015. Desde entonces, ha acumulado 262 apariciones en la Premier League, 14 goles y 25 asistencias para Villa, Middlesbrough, Wolves y Fulham. En un momento dado, incluso, fue cedido al FC Barcelona en un momento de necesidad culé y respondió con un buen nivel de juego, generando cuatro asistencias en los 17 encuentros disputados entre LaLiga y Europa League. Es internacional con España en todas las categorías, acumulando ocho partidos con la absoluta.

Primeras palabras de Adama Traoré tras su fichaje por el West Ham

“Estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de ayudar al equipo lo máximo que pueda y demostrar mi calidad.

. Sé de la afición y de la pasión que tienen. Llevo mucho tiempo viendo al West Ham. Es un club enorme, con una afición enorme.

Mi mentalidad siempre es mejorar. Siempre se trata de mejorar como jugador, de ayudar al equipo al máximo, y siempre digo: si sigo siendo el mismo de ayer, es un día perdido. Me encantan los retos. Creo que, por supuesto, tenemos que ir partido a partido. Y eso es lo que vamos a hacer: intentar dar lo mejor de nosotros. Creo que todo se basa en la fe. Y creo que vamos a lograr lo que buscamos".

Reencuentro con Nuno

Adama pasó tres de sus mejores temporadas con Nuno entre 2018 y 2021, ayudando en dos ocasiones a los Wolves a terminar séptimos en la Premier League y a alcanzar los cuartos de final de la UEFA Europa League. El entrenador de los Hammers está deseando volver a conectar con el extremo.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Adama al Club”, dijo Nuno. “Es alguien a quien, obviamente, conozco bien de nuestra época en los Wolves, y estoy deseando volver a trabajar con él”.

“Adama es alguien que conoce muy bien la Premier League, y sus cualidades únicas como jugador nos ayudarán de aquí al final de la temporada. Nos dará una opción diferente en el ataque. Además, está muy motivado para luchar por nosotros y listo para aportar energía, compromiso y determinación a nuestro desafío. Todos en el West Ham United queremos dar la bienvenida a Adama y su familia al este de Londres y desearle mucho éxito en su carrera en Claret and Blue".