El ex del Celta por el que van a pagar una millonada

Jørgen Strand Larsen está a punto de protagonizar uno de esos traspasos que explican mejor que ningún discurso cómo funciona hoy la Premier League. El delantero noruego, ex del Celta de Vigo, dejará el Wolverhampton para convertirse en nuevo jugador del Crystal Palace a cambio de una cifra cercana a los 45 millones de euros. Una auténtica millonada para un futbolista que, no hace tanto, generaba más dudas que certezas en Balaídos. Y no es la primera vez que un equipo ofrece una millonada por Larsen como ya ocurriera en verano.

El Palace apuesta fuerte. Y lo hace por un perfil de delantero que encaja en su nuevo proyecto: físico, presencia constante en el área y capacidad para sostener ataques largos. Strand Larsen ha ido construyendo ese estatus paso a paso en la Premier, lejos del foco mediático, pero con números y sensaciones cada vez más sólidas. Lo suficiente como para justificar una de las operaciones más llamativas del verano en Inglaterra.

Su salida del Wolves no es casual. Tampoco sorprendente. El club atraviesa un proceso de reajuste deportivo y económico, con la necesidad de vender bien para reconstruirse. Y Larsen es, ahora mismo, uno de los activos más valiosos de la plantilla.

De proyecto a realidad en el Wolves

La etapa de Strand Larsen en el Wolverhampton ha sido clave para cambiar la percepción que había sobre él. Llegó como una apuesta, con margen de mejora, y se marcha como un delantero contrastado en la liga más exigente del mundo.

En los Wolves ha encontrado confianza, algo que no siempre tuvo en España. Ha sido titular habitual, ha asumido galones y ha respondido con goles importantes, pero también con trabajo sin balón, fijando centrales y liberando espacios para sus compañeros. No es un delantero de highlights constantes

Su rendimiento ha ido creciendo con el paso de los meses. Mejores cifras, más confianza y una lectura del juego mucho más madura. Ya no necesita tantas ocasiones para marcar. Ya no desaparece durante fases largas del partido. Ha aprendido a competir en contextos incómodos, a sobrevivir cuando el equipo no domina. Ese salto es el que ha convencido al Crystal Palace. Y explica, en buena parte, la cifra del traspaso.

Jørgen Strand Larsen celebrando un gol / Instagram

Un Palace ambicioso y en plena transformación

El Crystal Palace quiere dar un paso más. Tras varias temporadas instalados en la zona media, el club londinense busca estabilidad… y algo más. La apuesta por Strand Larsen responde a esa idea: reforzar la delantera con un perfil fiable, aún en edad de crecimiento y con experiencia real en la Premier.

El Palace necesita goles, pero también necesita estructura ofensiva. Larsen encaja ahí. No es solo un finalizador. Es un delantero que permite al equipo jugar más arriba, sostener posesiones largas y ser menos dependiente de las transiciones rápidas.

La inversión es alta, sí. Pero el mercado inglés ya no se mide con los mismos parámetros que hace unos años. Para un club como el Palace, pagar 50 millones por un delantero titular de Premier, con recorrido y sin riesgo de adaptación, es una operación estratégica.

Traspaso de 30 millones a la Premier y su paso por el Celta

Conviene no olvidar de dónde viene Strand Larsen. El Celta de Vigo fue su puerta de entrada al gran fútbol europeo. Allí llegó como un delantero prometedor, con físico y buena lectura del área, pero con un problema evidente: necesitaba muchas ocasiones para marcar.

En Balaídos dejó sensaciones encontradas. Trabajador, comprometido, pero irregular. Capaz de generar peligro, pero poco eficaz en el remate. Su ratio de conversión era bajo y eso, en un equipo que vivía al límite, pesaba demasiado.

El Celta terminó traspasándolo a la Premier por unos 30 millones de euros, una cifra ya notable en su momento. Muchos lo vieron como un buen negocio. Otros dudaron de que pudiera dar el salto real en Inglaterra. El tiempo ha ido colocando las piezas.

En el Wolves ha corregido varios de esos defectos. Mejor selección de disparo, más calma en el área y una lectura mucho más precisa de cuándo atacar el espacio y cuándo esperar. No se ha convertido en un delantero letal, pero sí en uno mucho más fiable.

Larsen y Aspas, goleadores del Celta de Vigo / LaLiga

Un crecimiento silencioso que ahora explota

El caso de Strand Larsen es un buen ejemplo de evolución sin ruido. Sin grandes titulares. El Wolves le ha dado el escenario perfecto para madurar lejos de la presión mediática. El Palace, ahora, le ofrece un proyecto con ambición y un rol protagonista. El salto económico es enorme. También el deportivo.

Para el Celta, su nombre vuelve a aparecer en la conversación… aunque ya desde la distancia. Para la Premier, es una confirmación más de que el mercado interno se retroalimenta a cifras cada vez más altas.

Y para Strand Larsen, la historia es clara: de delantero cuestionado en LaLiga a fichaje millonario en Inglaterra. Nada mal para alguien que, no hace tanto, parecía necesitar demasiadas ocasiones para marcar.