Bombazo en el Celta: la Roma puede robarle a uno de sus mejores jugadores

El mercado de invierno todavía guarda una sacudida inesperada para Balaídos. Bryan Zaragoza puede salir del Celta de Vigo de forma sorprendente apenas unos meses después de su llegada. La Roma ha entrado con fuerza en escena y estudia una operación idéntica a la que permitió al extremo aterrizar en Galicia: cesión con opción de compra, esta vez desde el Bayern de Múnich rumbo a la capital italiana.

La maniobra no es sencilla, pero está muy cerca de cerrarse tanto que Bryan Zaragoza ya no estaría disponible para el duelo contra el Getafe de este fin de semana. El Bayern, propietario de los derechos del futbolista, valora cortar la cesión en Vigo antes de tiempo para facilitar su salida a la Serie A.

Para el Celta, el golpe sería duro. Muy duro. Bryan Zaragoza se ha convertido en uno de los puntales ofensivos del equipo desde su llegada con dos goles y cuatro asistencias en 26 partidos. Desborde, profundidad y uno contra uno. Su salida, en pleno cierre de mercado, dejaría tocada la parcela ofensiva

Un movimiento que no estaba en los planes

En Vigo no se esperaba este escenario. El Celta había logrado estabilidad tras semanas de ajustes y decisiones complejas. Hace poco, el club cerró el regreso de Fer López desde el Wolverhampton, un movimiento estratégico para reforzar el ataque y aumentar la competencia interna. El joven talento respondió de inmediato: debut con gol en Europa League, mensaje claro de presente y futuro.

Pero el mercado no entiende de tiempos ideales. Y la posible marcha de Bryan Zaragoza altera el equilibrio. No solo por lo que aporta en el campo, sino por lo que representa en el proyecto deportivo: un futbolista diferencial, con margen de crecimiento y capaz de marcar diferencias en partidos cerrados. El Celta sabe que el cierre de mercado siempre trae sorpresas, pero perder a uno de tus mejores atacantes sin margen de maniobra es una amenaza real. Más aún cuando el equipo sigue peleando por consolidarse en Liga y competir con ambición en Europa.

El Bayern toma el control

En esta historia, el Bayern de Múnich tiene la llave. Desde Alemania ven con buenos ojos repetir la fórmula. Romper la cesión actual y abrir una nueva, manteniendo el control del jugador. En Italia no quieren perder tiempo. La Roma entiende que otros clubes podrían entrar en la puja si la operación se alarga. Para Bryan Zaragoza, la decisión no es sencilla. Vigo le ha dado espacio confianza y protagonismo. Roma le ofrece salto competitivo y visibilidad internacional. El bombazo está servido.