El Athletic Club ficha un internacional turco del Stuttgart

El Athletic Club y el VFB Stuttgart han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista de 19 años Efe Korkut, que militaba en el segundo equipo del club alemán. El internacional turco en categorías inferiores, que se incorpora de manera inmediata al Bilbao Athletic, firma hasta el 30 de junio de 2028, ampliable dos temporadas. El traspaso ronda los 600.000 euros.

Se trata de un futbolista polivalente en la medular, con proyección ofensiva y técnicamente muy bien dotado. Formado en las categorías inferiores de clubes alemanes, fue fichado desde el FC Nurnberg por el VFB Stuttgart en 2022. Destacó sobremanera en la pasada campaña, en la que marcó 8 goles en 32 partidos, dos de ellos en la UEFA Youth League. En la actual temporada, ha disputado 16 encuentros con el Stuttgart II y participado en partidos amistosos con el primer equipo.

Noticias relacionadas

Hijo de exjugador de la Real Sociedad

Efe Korkut ha desfilado por todas las categorías inferiores de la selección turca. Tiene la nacionalidad turca por su padre, Tayfun, exjugador de la Real Sociedad durante tres temporadas. Precisamente en San Sebastián conoció a la madre de Efe Korkut, por lo que el jugador entra en la particular 'filosofía' del Athletic Club. Lo curioso es que el club de Bilbao hiciera oficial el traspaso horas antes de medirse al equipo del que el joven centrocampista es seguidor en España: Real Sociedad.