Alerta por Ter Stegen: una lesión que puede romper su cesión al Girona y agitar el mercado de fichajes

La lesión de Marc-André ter Stegen amenaza con tener consecuencias inmediatas tanto a nivel deportivo como en el mercado de fichajes. El guardameta alemán, cedido esta temporada por el FC Barcelona al Girona FC, sufrió un problema muscular en el isquiotibial durante el partido ante el Real Oviedo, y las primeras exploraciones médicas han encendido todas las alarmas.

Según avanzó la cadena SER, la dolencia es más grave de lo previsto inicialmente y las sensaciones en el entorno del jugador no son nada optimistas. Aunque Ter Stegen está pendiente de nuevas pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión, los primeros diagnósticos apuntan a una baja de dos o incluso más meses, un plazo que complica seriamente su continuidad en Montilivi.

Coordinación entre Girona y Barça ante un escenario delicado

La situación ha activado una coordinación directa entre los servicios médicos del Girona y del FC Barcelona, conscientes de que una lesión de larga duración podría desembocar en la ruptura de la cesión. Desde el club azulgrana confirman que están al tanto de la evolución del guardameta y que no descartan su regreso a Barcelona si se confirma la gravedad del problema muscular.

Ter Stegen debutó con el Girona / EFE

En el Barça, eso sí, prefieren esperar al diagnóstico definitivo antes de tomar una decisión formal, aunque admiten que se trata de una lesión relevante que condiciona el futuro inmediato de Ter Stegen y obliga a replantear escenarios tanto médicos como deportivos.

Impacto directo en la planificación del Girona

Más allá del caso individual del portero alemán, la lesión de Ter Stegen altera la planificación del Girona en un momento clave: las últimas horas del mercado de fichajes. Una ausencia prolongada del portero titular obligaría al club gerundense a valorar la incorporación de un nuevo guardameta para no quedar debilitado en una posición clave. Gazzaniga regresará a la titularidad del Girona, dejando la suplencia para el ucraniano Krapyvtsov.

Paulo Gazzaniga, portero del Girona, aparta una botella de agua arrojada al campo durante el Espanyol-Girona. / Europa Press

El Girona, a la espera de los resultados finales de las pruebas médicas, mantiene abiertas todas las opciones. El alcance real de la lesión marcará no solo el futuro de Ter Stegen, sino también los movimientos de urgencia en la portería antes del cierre del mercado.