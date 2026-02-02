Javi Gracia se pronuncia tras su dimisión en Inglaterra

Javi Gracia, que renunció la semana pasada al cargo de entrenador del Watford, explicó su decisión y dijo que, por coherencia personal, lo mejor era no continuar en un proyecto en el que ya no podía aportar desde la convicción plena.

En una carta de despedida a la que ha tenido acceso EFE, Gracia aseguró que "tras una reflexión profunda y honesta" tomó la decisión de renunciar voluntariamente a mi cargo como entrenador del Watford."Por responsabilidad y coherencia personal, considero que lo más honesto era no continuar en un proyecto en el que ya no podía aportar desde la convicción plena. A pesar de ello, el Watford es y será siempre un club muy especial para mí. Le estaré profundamente agradecido por la confianza que depositó en mí en las dos etapas en las que he tenido el privilegio de liderar el banquillo".

"Tanto la institución como su afición me han hecho sentir siempre en casa, y Vicarage Road ocupará para siempre un lugar importante en mi corazón y en el de mi familia. Quiero también destacar al grupo de jugadores, un vestuario joven y con una enorme capacidad de crecimiento. Orgulloso de trabajar con ellos y acompañarlos en este tramo de su desarrollo". Gracia llegó al Watford hace tres meses como sustituto del uruguayo Paulo Pezzolano y, aunque ha mantenido al equipo cerca de los puestos de 'playoff' de ascenso a la Premier League, ha decidido echarse a un lado.

"Mantenemos la fe en que Javi era el hombre correcto para dirigir el club en su lucha por la promoción, pero Javi cree que no tiene la motivación y que no es el hombre adecuado para continuar entrenando a este grupo de futbolistas", dijo el club en un comunicado. "Respetamos su decisión y aceptamos su deseo de marcharse de Vicarage Road con efecto inmediato". El Watford, que perdió este sábado contra el Swansea City, no ha ganado ninguno de los últimos cinco encuentros y es décimo en la tabla a cuatro puntos del 'playoff'.

Esta era la segunda etapa de Javi Gracia en el Watford, después de que en su primera aventura los mantuviera en la Premier y los llevara a una final de FA Cup antes de ser despedido el curso siguiente. "Espero haber podido aportar mi granito de arena en su evolución como futbolistas y como personas. Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento a todo el staff y a cada una de las personas que trabajan día a día en el club. Desde el primer momento me han tratado con un cariño y una cercanía extraordinarios, haciéndome sentir parte de una auténtica familia. Su profesionalidad y calidad humana han sido fundamentales en mi día a día y siempre las llevaré conmigo. Estoy convencido de que este equipo tiene un gran futuro y seguirá creciendo, luchando por objetivos ambiciosos. Deseo al Watford el mayor de los éxitos en el camino que tiene por delante. Siempre seguiré animando y deseando lo mejor a este club, sostuvo Gracia".